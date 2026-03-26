Az ukránoknak nagy érvágást jelent, hogy Magyarország leállította a gázszállítást

Leállítja Magyarország a gázszállítást Ukrajnába. A mostani lépés válasz arra, hogy Kijev blokkolja a Barátság kőolajvezetéket. Erről Hortay Olivér, a Századvég Energiaüzletág igazgatója beszélt ma reggel a Mokkában, aki elmondta, hogy a magyar kormány a második fokozatra kapcsolt, ami az energetikai válaszintézkedéseket jelenti.

A Barátság kőolajvezeték elzárása miatt válaszlépéseket tett a kormány. Fotó: AFP

Az ukrán vezetés február eleje óta akadályozza a Barátság vezeték újraindítását. Az útvonalnak nagyon nagy jelentősége van a régió olajellátása szempontjából, úgyhogy ez súlyos energetikai kihívás elé állítja Magyarországot és Szlovákiát, ezért idő elteltével a két ország úgy döntött, hogy válaszintézkedésekkel próbálja meg kikényszeríteni az ukrán vezetésből, hogy mégis indítsa újra a vezetéket.

Az első szintet a dízelexport korlátozása jelentette, ezt követően Magyarország jelezte, hogy az uniós döntéshozatali folyamatokban megakasztja azokat a döntéseket, amelyek Ukrajnának kedvezőek, így megakasztotta a 20. készülő szankciós csomag elfogadását, és ami talán még fontosabb Ukrajna számára, megakasztotta azt a 90 milliárd eurós hadikölcsönt, ami áprilistól fedezné Ukrajna működési költségeit, de ennek ellenére Zelenszkij továbbra sem indította újra a Barátság vezetéket, úgyhogy energetikai szempontból a második lépést is meghozta most a magyar kormány és bejelentette, hogy fokozatosan a gázexportot is korlátozza.

Ukrajnának nagyon nagy szüksége lesz újabb és újabb gázmennyiségekre, úgyhogy én úgy látom, hogy ez fokozatosan egy komoly érvágást jelenthet az ukrán vezetésnek.

– mondta Hortay Olivér, aki szerint még így is nagyon türelmes volt a magyar kormány, január vége óta nem érkeznek gázszállítmányok a Barátság vezetéken és bizonyítékok vannak arra, hogy február elejére már abszolút helyreállították a vezeték körüli infrastruktúrát.

Ráadásul itt nem babra megy a játék, tehát háztartások megélhetéséről, egzisztenciájáról van szó, üzemanyagárakról van szó, a gazdaság működéséhez, az energia egy központi erőforrás, mindenhez szükség van energiára. Nagyon nehéz megmondani, hogy az ukránok mit fognak erre lépni, ugyanis az ukránok kezében nem nagyon maradtak már lapok.