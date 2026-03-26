Az ukránoknak nagy érvágást jelent, hogy Magyarország leállította a gázszállítást

Leállítja Magyarország a gázszállítást Ukrajnába. A mostani lépés válasz arra, hogy Kijev blokkolja a Barátság kőolajvezetéket. Erről Hortay Olivér, a Századvég Energiaüzletág igazgatója beszélt ma reggel a Mokkában, aki elmondta, hogy a magyar kormány a második fokozatra kapcsolt, ami az energetikai válaszintézkedéseket jelenti.
Az ukrán vezetés február eleje óta akadályozza a Barátság vezeték újraindítását. Az útvonalnak nagyon nagy jelentősége van a régió olajellátása szempontjából, úgyhogy ez súlyos energetikai kihívás elé állítja Magyarországot és Szlovákiát, ezért idő elteltével a két ország úgy döntött, hogy válaszintézkedésekkel próbálja meg kikényszeríteni az ukrán vezetésből, hogy mégis indítsa újra a vezetéket.
Az első szintet a dízelexport korlátozása jelentette, ezt követően Magyarország jelezte, hogy az uniós döntéshozatali folyamatokban megakasztja azokat a döntéseket, amelyek Ukrajnának kedvezőek, így megakasztotta a 20. készülő szankciós csomag elfogadását, és ami talán még fontosabb Ukrajna számára, megakasztotta azt a 90 milliárd eurós hadikölcsönt, ami áprilistól fedezné Ukrajna működési költségeit, de ennek ellenére Zelenszkij továbbra sem indította újra a Barátság vezetéket, úgyhogy energetikai szempontból a második lépést is meghozta most a magyar kormány és bejelentette, hogy fokozatosan a gázexportot is korlátozza.
Ukrajnának nagyon nagy szüksége lesz újabb és újabb gázmennyiségekre, úgyhogy én úgy látom, hogy ez fokozatosan egy komoly érvágást jelenthet az ukrán vezetésnek.
– mondta Hortay Olivér, aki szerint még így is nagyon türelmes volt a magyar kormány, január vége óta nem érkeznek gázszállítmányok a Barátság vezetéken és bizonyítékok vannak arra, hogy február elejére már abszolút helyreállították a vezeték körüli infrastruktúrát.
Ráadásul itt nem babra megy a játék, tehát háztartások megélhetéséről, egzisztenciájáról van szó, üzemanyagárakról van szó, a gazdaság működéséhez, az energia egy központi erőforrás, mindenhez szükség van energiára. Nagyon nehéz megmondani, hogy az ukránok mit fognak erre lépni, ugyanis az ukránok kezében nem nagyon maradtak már lapok.
Ez a válaszintézkedés részben arra is született, hogy az elmúlt hetekben nagyon jelentősen megszaporodtak a Török Áramlat gázvezeték kiszolgáló infrastruktúrája elleni ukrán támadások is a múlt héten több mint 20 ilyen támadást regisztráltak. Tehát Ukrajna nemcsak az olajellátásunkat veszélyezteti, fenyegeti, de a gázellátásunkat is, egy teljes energiablokádot próbál Magyarország ellen létrehozni.
Magyarországnak a Nemzetközi Energiaügynökség ernyői alatt működő országokhoz hasonlóan több mint 90 napra elegendő stratégiai készlete volt, amikor belementünk ebbe az adok-kapokba, most valamivel több mint 80 napra elegendő készletünk van, de ezt úgy kell érteni, hogyha egyáltalán nem érkezne Magyarországra olaj, akkor csaknem 90 napra elegendő készlettel rendelkeznénk, de Magyarország számára van egy kiegészítő útvonal is, az Adria vezeték, ahonnan igaz, a horvátokkal is van egy vita, mert orosz olajat nem akarnak felengedni, de nagyobb mennyiséget képes vásárolni, úgyhogy jóval több napra elegendő energiánk van.
Azt mondták több ízben kormányzati szereplők, hogy Ukrajna előbb fog kifogyni a pénzből, mint Magyarország az olajból és ez így van, a jelenlegi állás szerint Ukrajna április folyamán ki fog fogyni a pénzből, nem lesz miből finanszírozza a működési költségeit. Most az új válaszlépést követően kérdéses, hogy a gáztárolóit hogy fogja feltölteni, Ukrajnában már üzemanyaghiány van, úgyhogy itt lenne végre az ideje, hogy Zelenszkij elengedje az egóját és újraindítsa a barátságot.
