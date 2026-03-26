Horror a telephelyen: ingaként rántotta a mélybe a daru a szerencsétlen munkást

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 10:40
Spórolni akartak a tetőbontáson, de egy emberélet lett az ára a füzesabonyi gépcsere közben történt tragédiának.
A fizika törvényei és az alapvető biztonsági előírások teljes figyelmen kívül hagyása vezetett egy munkás szörnyű halálához Heves vármegyében. A Heol.hu információi szerint a Füzesabonyi Járási Ügyészség vádat emelt egy 2024-es munkabaleset ügyében, ahol egy rutinfeladatnak induló gépcsere végződött tragédiával, mert a daru kezelője és a fővállalkozó „okosba” akarták megoldani a munkát.

A szabálytalanul használt daru miatt esélye sem volt a menekülésre a magasban rekedt munkásnak / Fotó: Magyarország ügyészsége

Halálos csapda: nem akarták megbontani a tetőt a daru miatt

A tragédia egy gabonatisztító gép cseréjekor történt. A szakszerű megoldáshoz le kellett volna bontani az épület tetőszerkezetét, hogy a daru függőlegesen, biztonságosan emelhesse ki a régi berendezést. A fővállalkozó és az alvállalkozó azonban az időt és a költségeket sajnálva úgy döntöttek: a tető marad, a többtonnás monstrumot pedig majd oldalirányba „kihúzzák”.

Ez a döntés azonban maga volt a halálos ítélet. A daruzás alapszabálya ugyanis, hogy teherrel csak függőlegesen szabad mozogni, az oldalirányú rántás életveszélyes kilengést okozhat.

Mint egy élő inga: esélye sem volt a menekülésre

A szerencsétlenül járt férfi mindenféle védőfelszerelés és rögzítés nélkül mászott fel a gép tetejére. Amikor az emelőgép húzni kezdte a monstrumot, az brutális sebességgel, közel nyolc métert lendült ki oldalra.

A munkás kétségbeesetten próbált a biztonságot jelentő pódiumra ugrani a levegőben repülő gép tetejéről, de elvétette a célt. Mellkassal egy kábelcsatornának csapódott, majd tehetetlenül zuhant hat méter magasból a betonra. Bár a mentők kórházba szállították, sérülései olyan súlyosak voltak, hogy másnap életét vesztette.

Börtönt kér az ügyészség a felelőtlen főnökökre

A vizsgálatok feltárták, hogy a vádlottak szinte minden létező szabályt megszegtek: nem foglalkoztak az Emelőgép Biztonsági Szabályzattal és a munkavédelmi törvényekkel sem. A Füzesabonyi Járási Ügyészség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat. A hatóság indítványozta, hogy a bíróság ítélje a két felelőst felfüggesztett börtönbüntetésre, és tiltsa el őket a szakmájuk gyakorlásától.

 

