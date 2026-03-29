Kónya István: Tizenhat éve kitartóan harcolunk, és harcolni is fogunk a végsőkig a magyarokért

Tizenhat éve kitartóan harcolunk, és harcolni is fogunk a végsőkig a magyarokért – közölte Kónya István, Gyula kormánypárti képviselőjelöltje az országjáráson.
Rámutatott: Békéscsaba és Gyula jövője elválaszthatatlan egymástól, ugyanis a vármegye székhelyének dinamikus fejlődése nélkül elképzelhetetlen lenne a régió fejlődése.
Közös a múltunk, a jelenünk és a jövőnk is
– jegyezte meg a jelölt. Felidézte: a választókkal történő beszélgetései nyomán egyértelművé vált számára, hogy mindenki tudja, a veszélyek korában élünk.
Erőre, egységre és határozottságra van szükségünk
– jelentette ki a politikus. Leszögezte:
határozottan el kell utasítani minden javaslatot, amely elsöpörné az elmúlt tizenhat év eredményeit és gátolná a fejlődést.
Erősek, kitartóak vagyunk, és a győztes csapat a miénk
– emelte ki a Fidesz–KDNP gyulai képviselőjelöltje.
