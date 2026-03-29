Kónya István: Tizenhat éve kitartóan harcolunk, és harcolni is fogunk a végsőkig a magyarokért

Tizenhat éve kitartóan harcolunk, és harcolni is fogunk a végsőkig a magyarokért – közölte Kónya István, Gyula kormánypárti képviselőjelöltje az országjáráson.

Kónya István Fotó: Dinya Magdolna / Békés Megyei Hírlap

Rámutatott: Békéscsaba és Gyula jövője elválaszthatatlan egymástól, ugyanis a vármegye székhelyének dinamikus fejlődése nélkül elképzelhetetlen lenne a régió fejlődése.

Közös a múltunk, a jelenünk és a jövőnk is

– jegyezte meg a jelölt. Felidézte: a választókkal történő beszélgetései nyomán egyértelművé vált számára, hogy mindenki tudja, a veszélyek korában élünk.

Erőre, egységre és határozottságra van szükségünk

– jelentette ki a politikus. Leszögezte:

határozottan el kell utasítani minden javaslatot, amely elsöpörné az elmúlt tizenhat év eredményeit és gátolná a fejlődést.

Erősek, kitartóak vagyunk, és a győztes csapat a miénk

– emelte ki a Fidesz–KDNP gyulai képviselőjelöltje.