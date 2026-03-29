Így ismerte be a tiszás informatikus, hogy beszervezték

A nyilvánossá tett videó szerint a férfi nem tagadta, hogy külföldi háttérrel rendelkező körök vették fel vele a kapcsolatot, sőt azt is beismeri, hogy egy későbbi akcióra készíthették fel. Ez a kijelentés új megvilágításba helyezi az egész tiszás kémbotrányt. Hiszen a felvételen beismeri, hogy beszervezték!
A hatóságok már korábban is figyelték a Tiszához köthető informatikusokat. Egy jelentés szerint volt, aki rendszeresen kapcsolatban állt külföldi – például ukrán – szereplőkkel, sőt titkosított csatornákon kommunikált velük.
Az egyik érintett esetében az is felmerült, hogy egy külföldi titkosszolgálati személy irányíthatta a tevékenységét.
Egyre súlyosabb a botrány: a friss beismerés különösen azért aggasztó, mert így már nem puszta feltételezésről van szó: maga az érintett beszélt arról, hogy kapcsolatba került ezekkel a körökkel és beszervezték – írja a Ripost.
Az alábbi videóban 36:37-nél beszél arról a tiszás informatikus, hogy beszervezték:
Ez azt jelenti, hogy a Tisza Párt közelében felbukkanó informatikusok nemcsak technikai háttéremberek, hanem egy nemzetközi befolyásolási kísérlet részei is.
A botrány ezzel új szintre lépett:
A kérdés most az: ki tudott még erről, és milyen mélyre vezetnek a szálak?
