Így ismerte be a tiszás informatikus, hogy beszervezték

A nyilvánossá tett videó szerint a férfi nem tagadta, hogy külföldi háttérrel rendelkező körök vették fel vele a kapcsolatot, sőt azt is beismeri, hogy egy későbbi akcióra készíthették fel. Ez a kijelentés új megvilágításba helyezi az egész tiszás kémbotrányt. Hiszen a felvételen beismeri, hogy beszervezték!

A tiszás ügynökbotrány új fordulata: beismerte az informatikus, hogy beszervezték / Fotó: Ladóczki Balázs / Origo

A Tisza mostantól nemzetbiztonsági kockázat

A hatóságok már korábban is figyelték a Tiszához köthető informatikusokat. Egy jelentés szerint volt, aki rendszeresen kapcsolatban állt külföldi – például ukrán – szereplőkkel, sőt titkosított csatornákon kommunikált velük.

Az egyik érintett esetében az is felmerült, hogy egy külföldi titkosszolgálati személy irányíthatta a tevékenységét.

Egyre súlyosabb a botrány: a friss beismerés különösen azért aggasztó, mert így már nem puszta feltételezésről van szó: maga az érintett beszélt arról, hogy kapcsolatba került ezekkel a körökkel és beszervezték – írja a Ripost.

Az alábbi videóban 36:37-nél beszél arról a tiszás informatikus, hogy beszervezték:

Ez azt jelenti, hogy a Tisza Párt közelében felbukkanó informatikusok nemcsak technikai háttéremberek, hanem egy nemzetközi befolyásolási kísérlet részei is.

A botrány ezzel új szintre lépett:

az informatikust beszervezték

külföldi titkosszolgálati kapcsolatokat ismert el

belső szereplő beszélt ezekről a kapcsolatokról.

A kérdés most az: ki tudott még erről, és milyen mélyre vezetnek a szálak?