BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Izolda, Beáta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ukrán mesterlövészt küldenének Orbán Viktorra a tiszások

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 22. 10:54
Tisza Pártfenyegetés
Felháborító, ami egy tiszás csoportban zajlik.

Egészen döbbenetes dolgok mennek az egyik legaktívabb tiszás Facebook-csoportban, aminek állítólag a Tisza Párt egyik Békés vármegyei vezetője is a tagja. Pár hete egy célkeresztet rajzoltak Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktornak a fejére, utána pedig felháborítóan durva dolgokat írtak a kommentelők.

Fotó: tuzfalcsoport.blog

A Tűzfalcsoport írja, hogy az egyik tiszás kommentelő ukrán mesterlövészt küldene Orbán Viktorra, de volt olyan is, aki azt írta a célkeresztes fotóhoz, hogy "húzd meg a ravaszt", illetve "Tűűűz!", vagyis többen is a kormányfő halálát kívánták, újabb fenyegetéseket kapott Orbán Viktor – ennyit arról, hogy a "Tisza a szeretet országa"...

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
