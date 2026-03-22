Ukrán mesterlövészt küldenének Orbán Viktorra a tiszások

Egészen döbbenetes dolgok mennek az egyik legaktívabb tiszás Facebook-csoportban, aminek állítólag a Tisza Párt egyik Békés vármegyei vezetője is a tagja. Pár hete egy célkeresztet rajzoltak Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktornak a fejére, utána pedig felháborítóan durva dolgokat írtak a kommentelők.

Fotó: tuzfalcsoport.blog

A Tűzfalcsoport írja, hogy az egyik tiszás kommentelő ukrán mesterlövészt küldene Orbán Viktorra, de volt olyan is, aki azt írta a célkeresztes fotóhoz, hogy "húzd meg a ravaszt", illetve "Tűűűz!", vagyis többen is a kormányfő halálát kívánták, újabb fenyegetéseket kapott Orbán Viktor – ennyit arról, hogy a "Tisza a szeretet országa"...