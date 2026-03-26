Herczeg Zsolt: Azt szeretném, hogy az unokáim normális világban nőjenek fel, egy olyan országban, ahol béke és biztonság van

Április 12-én mindannyian sorsot választunk magunknak. Azt szeretném, hogy az unokáim normális világban nőjenek fel, egy olyan országban, ahol béke és biztonság van – monda Herczeg Zsolt. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, 04. számú egyéni választókerületének fideszes jelöltje kifejtette: az elmúlt másfél évtizedben sok szép eredményt értünk el.
Számos beruházás, számos felújítás történt, értékes közösségeink vannak, ezeket meg kell őriznünk és tovább kel építenünk. De ez nem fog menni, ha nem Orbán Viktor marad a miniszterelnök
– emelte ki.
Amit várhatnak tőlem a jövőben az az, hogy minden itt élőért ki fogok állni, küzdeni fogok értük
– jelentette ki Herczeg Zsolt.
Hozzátette: arra kéri az egybegyűlteket, hogy beszéljenek ismerősökkel, rokonokkal és álljanak mindannyian a miniszterelnök mögé, hogy „a következő kormányával kívül tartsa az országot a háborúból és továbbfejlessze az országunkat és a régiónkat”.
