Hankó Balázs: Új United Nations University intézmény jön létre Magyarországon

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 16:56
A kormány és az Országgyűlés döntésének köszönhetően új United Nations University intézmény jön létre Magyarországon - közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán.
Hankó Balázs a videóban azt mondta: Kőszegen a Felsőfokú Tanulmányok Intézeténél létesül az új ENSZ-egyetem.

Ez azt jelenti, hogy mi, magyarok a világ élvonalában vagyunk. Mi, magyarok egyetemeink által olyan nemzetközi együttműködésekre vagyunk képesek, mint itt Kőszegen a Felsőfokú Tanulmányok Intézete, amely a béke és a biztonság vonatkozásában egy új ENSZ-egyetemet hoz létre

- fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy a kormány számára a béke a legfontosabb, és mi, magyarok itt Európa szívében a Nyugatot és a Keletet kötjük össze egymással.

Ezt kedden egy Winter school, téli egyetemi rendezvénnyel ünneplik meg, ahol a világ vezető oktatói, magyar kutatói vesznek részt a béke és a biztonság témájában 

- tudatta.

