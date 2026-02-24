Hankó Balázs: Új United Nations University intézmény jön létre Magyarországon

Hankó Balázs a videóban azt mondta: Kőszegen a Felsőfokú Tanulmányok Intézeténél létesül az új ENSZ-egyetem.
Ez azt jelenti, hogy mi, magyarok a világ élvonalában vagyunk. Mi, magyarok egyetemeink által olyan nemzetközi együttműködésekre vagyunk képesek, mint itt Kőszegen a Felsőfokú Tanulmányok Intézete, amely a béke és a biztonság vonatkozásában egy új ENSZ-egyetemet hoz létre
- fogalmazott.
Hangsúlyozta, hogy a kormány számára a béke a legfontosabb, és mi, magyarok itt Európa szívében a Nyugatot és a Keletet kötjük össze egymással.
Ezt kedden egy Winter school, téli egyetemi rendezvénnyel ünneplik meg, ahol a világ vezető oktatói, magyar kutatói vesznek részt a béke és a biztonság témájában
- tudatta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.