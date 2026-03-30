Hankó Balázs: a magyar tudásnak nincs határa, de van hazája

A tárcavezető úgy fogalmazott: mi a világgal nyitunk és a világra nyitottunk. "A világ tudását, művészetét hozzuk haza, ötvözve a magyar kiválósággal" - mondta a miniszter, kitérve arra, hogy összesen 12 718 fiatal vett részt a programban az elmúlt időszakban.
2024 őszén indult a program, és azóta több mint ezerszer, egész pontosan 1065-ször repülték körül ezek a fiatalok a Földet
- hívta fel a figyelmet Hankó Balázs.
Ezalatt alatt az idő alatt a magyar kiválóságot vittük szerte a világba és hoztuk haza. Hiszen mindazok, akik a Pannónia Ösztöndíjprogram részesei voltak, gazdagodtak és gazdagítanak minket is - hangoztatta.
Rámutatott, ez a program célja: "a magyar kiválósággal a világra nyitni, a világ vezető egyetemeivel együttműködni, megismertetni magunkat és megismerni mások kultúráját, tudását, és ezt itthon tovább kamatoztatni."
Hankó Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy a program folytatódik és kiteljesedik. "Hagytunk még magunknak teret, hiszen az 1065 földkerülés a Föld-Nap távolság harminc százalékát jelenti. Úgyhogy innentől a határ a csillagos ég" - mondta a miniszter, hozzátéve: a magyar tudástól, a magyar fiatalok sikerétől az egész világ megszépül.
