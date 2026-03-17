Hankó Balázs: a magyar felsőoktatás vonzó

hankó balázs
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 17. 13:29
oktatási hivatalfelsőoktatás
Az idei felvételi is megmutatta, hogy a magyar felsőoktatás vonzó - hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter a felsőoktatási felvételiről tartott keddi sajtótájékoztatóján, Budapesten.
Hankó Balázs úgy fogalmazott: háromból két fiatal olyan egyetemre járhat, amelyik a világ legjobb öt százalékába tartozik.

HANKÓ Balázs
Közölte, az idei eljárásban rekord számú jelentkező felvételizett: összesen 140 427-en adták be a kérelmet, ami az elmúlt másfél évtized legmagasabb jelentkezői létszáma. A miniszter rámutatott arra, hogy 2022-höz képest csaknem 30 ezerrel többen jelentkeztek a magyar gazdaság számára legfontosabb műszaki, természettudományi, informatikai, orvos és egészségtudományi, agrár, illetve tanár, tanító képzési területekre. 

A magyar felsőoktatás a felzárkózást is segíti - emelte ki Hankó Balázs, hozzátéve: két és félszeresére emelkedett a hátrányos helyzetű térségekből jelentkező fiatalok aránya. Beszámolt arról is, hogy emelkedett a munka mellett felvételiző, idősebb jelentkezők aránya. Mint fogalmazott, a felsőoktatás "az örök ifjúság elixírje", mert már minden negyedik jelentkező harminc év feletti. Az idei legidősebb felvételiző 84 éves - jegyezte meg. Hankó Balázs közlése szerint 82 százalékkal nőtt a szakképzésből jelentkezők száma is. A miniszter elmondta, hogy "az állami ösztöndíjas kapacitások" arányban állnak a jelentkezők számával, 92 600 ösztöndíjas helyet hirdetnek meg. Kitért arra is, hogy a legnépszerűbb képzési területek közé a gazdaságtudományi, műszaki és pedagógus szakterület került, a legkedveltebb intézmény pedig ismét az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) lett. 

Megjegyezte: a képzési kínálatban megjelennek az egyetemek saját, intézményi hatáskörben indított képzései is, ilyen például a mesterséges intelligencia informatikus szak. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese a felvételi eljárás újdonságaként említette, hogy az e-felvételi rendszer már a jelentkezés pillanatában megmutatja a korábban érettségizett vagy nyelvvizsgát szerzett jelentkezőknek, hogy a meglévő eredményeik, bizonyítványuk alapján hány pontra tehetnek szert. Elmondta, hogy a jelentkezők július 7-ig tölthetik fel a dokumentumokat az e-felvételibe, eddig az időpontig egy alkalommal módosíthatják is a megjelölt képzések sorrendjét. A ponthatárokat várhatóan július 21-en állapítják meg - közölte Vanó Renáta.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu