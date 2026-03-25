BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Írisz, Irén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagyszerű hírt jelentett be Hankó Balázs: Újabb nemzetközi visszaigazolást kapott a magyar felsőoktatás

semmelweis egyetem
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 13:21 / FRISSÍTÉS: 2026. március 25. 13:25
hankó balázsegyetemrangsor
A közösségi oldalán tette meg a bejelentést. Hankó Balázs elmondta, a QS Universities Rankings 2026-os szakterületi rangsorában összesen 65 képzési területen szerepelnek magyar egyetemek a világ élvonalában
Bors
A szerző cikkei

"Újabb nemzetközi visszaigazolást kapott a magyar felsőoktatás: a QS Universities Rankings 2026-os szakterületi rangsorában összesen 65 képzési területen szerepelnek magyar egyetemek a világ élvonalában" - jelentette be Facebookon Hankó Balázs.

HANKÓ Balázs
Fotó: Czeglédi Zsolt

Ezt mondta el Hankó Balázs

A miniszter kiemelte, az idei eredmények több szempontból is előrelépést jelentenek. Három olyan képzési terület is bekerült az élmezőnybe, amelyek a 2025-ös rangsorban még nem szerepeltek ott: a Semmelweis Egyetem anatómiai képzése, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészeti és épített környezet képzése, valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem művészet és design területe.

A rangsor kiemelt eredménye, hogy Magyarországnak már két top 100-as helyezéssel rendelkező egyeteme is van szakterületi bontásban. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az agrártudományok területén került be a világ legjobb száz intézménye közé.

A top 200-as mezőnyben összesen négy magyar egyetem szerepel: a Semmelweis Egyetem, a MOME, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem is helyet kapott a rangsorban.

A felsőoktatási eredmények mögött az elmúlt évek átalakításai is meghatározó szerepet játszanak. Az adatok szerint ma már három magyar egyetemistából kettő olyan intézményben tanul, amely a világ legjobb öt százalékába tartozik.

A növekvő nemzetközi versenyképességet a felvételi számok is tükrözik: az idei jelentkezési időszakban több mint 140 ezren adták be jelentkezésüket, ami az elmúlt másfél évtized legerősebb eredményének számít.

A rangsorok alapján a cél egyértelmű: a következő években tovább javítani a magyar egyetemek nemzetközi pozícióját. A várakozások szerint 2030-ra akár világszinten is top 100-as magyar egyetemek jelenhetnek meg, sőt európai szinten is erősödhet a hazai intézmények jelenléte.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu