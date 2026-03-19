Gulyás Gergely üzent az álhírterjesztőknek: Ma jönnek haza a magyar katonák az iráni háborús térségből!

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-oldalán azt írta:

Kár az álhírterjesztésre energiát fecsérelni, a magyar katonák ma jönnek haza az iráni háborús térségből! Nem mennek, jönnek!

Ezzel a miniszter arra reagált, hogy a napokban Magyar Péter a Tisza párt elnöke többször is úgy nyilatkozott, hogy szerinte az Orbán-kormány katonákat küldene Iránba, egy idegen háborúba.

Gulyás Gergely megjegyezte: az intézkedésükkel ellentétben a kárpátaljai magyarokat a Tisza-DK által támogatott Zelenszkij ukrán elnök pedig erővel fogatja le az utcákon és hurcolja az ukrán frontra.