Gulyás Gergely üzent az álhírterjesztőknek: Ma jönnek haza a magyar katonák az iráni háborús térségből!

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-oldalán azt írta:
Kár az álhírterjesztésre energiát fecsérelni, a magyar katonák ma jönnek haza az iráni háborús térségből!
Nem mennek, jönnek!
Ezzel a miniszter arra reagált, hogy a napokban Magyar Péter a Tisza párt elnöke többször is úgy nyilatkozott, hogy szerinte az Orbán-kormány katonákat küldene Iránba, egy idegen háborúba.
Gulyás Gergely megjegyezte: az intézkedésükkel ellentétben a kárpátaljai magyarokat a Tisza-DK által támogatott Zelenszkij ukrán elnök pedig erővel fogatja le az utcákon és hurcolja az ukrán frontra.
Mint ismert, magyar katonai kontingens állomásozott idáig az észak-iraki Erbilben. A kurdisztáni várost az elmúlt hetekben az irániak rakétákkal és drónokkal támadták.
