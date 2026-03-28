Gulyás Gergely: A békés fejlődésre a garancia Orbán Viktor

Az országjárás péceli állomásán Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, "nehéz évek vannak mögöttünk, Magyarország és Európa mögött, elsősorban az orosz-ukrán háború félrekezelése miatt."

Hatalmas a tömeg Pécelen

A tárcavezető elmondta, ebből Magyarország mostanáig ki tudott maradni, illetve számos intézkedést tudott végrehajtani, amely kiemelten segíti a fiatalokat, családosokat és az időseket. – Nem csak megőriztük a 13. havi nyugdíjat, hanem megkezdtük a 14. Havi bevezetését is. A következő négy évben pedig folytatni fogjuk a családok támogatását és az otthonteremtést – emelte ki a politikus.

Az ellenfeleink ezzel szemben minden európai áramlatra fel akarnak ülni, amely megmondja, hogy kell gondolkodnunk

– jelentette ki Gulyás Gergely.

A Tisza Párt terveivel kapcsolatban a tárcavezető elmondta, mindenki, aki a Tiszára és a Demokratikus Koalícióra szavaz, az a Brüsszel–Kijev-tengelyt támogatja, amely megszüntetné a rezsicsökkentést, és tönkre tenné a magyar gazdaságot.

A békés fejlődésre a garancia Orbán Viktor és az ő kormánya

– zárta beszédét Gulyás Gergely.