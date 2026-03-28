Gulyás Gergely: A békés fejlődésre a garancia Orbán Viktor

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 16:52
Kifejtette, "az ellenfeleink ezzel szemben minden európai áramlatra fel akarnak ülni, amely megmondja, hogy kell gondolkodnunk".
Az országjárás péceli állomásán Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, "nehéz évek vannak mögöttünk, Magyarország és Európa mögött, elsősorban az orosz-ukrán háború félrekezelése miatt."

Orbán Viktor Országjárás Pécel 2026.03.28.
Hatalmas a tömeg Pécelen
Fotó: MW /  Kurucz Árpád

A tárcavezető elmondta, ebből Magyarország mostanáig ki tudott maradni, illetve számos intézkedést tudott végrehajtani, amely kiemelten segíti a fiatalokat, családosokat és az időseket. – Nem csak megőriztük a 13. havi nyugdíjat, hanem megkezdtük a 14. Havi bevezetését is. A következő négy évben pedig folytatni fogjuk a családok támogatását és az otthonteremtést – emelte ki a politikus.

Az ellenfeleink ezzel szemben minden európai áramlatra fel akarnak ülni, amely megmondja, hogy kell gondolkodnunk

– jelentette ki Gulyás Gergely.

A Tisza Párt terveivel kapcsolatban a tárcavezető elmondta, mindenki, aki a Tiszára és a Demokratikus Koalícióra szavaz, az a Brüsszel–Kijev-tengelyt támogatja, amely megszüntetné a rezsicsökkentést, és tönkre tenné a magyar gazdaságot.

A békés fejlődésre a garancia Orbán Viktor és az ő kormánya

– zárta beszédét Gulyás Gergely.  

