BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Auguszta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
„Körbevesznek jó barátok” – ezzel a hidegrázós videóval üzent Orbán Viktor a Kossuth-díjas rocklegendának

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 17:43
pataky attilaBékemenetországjárás
A kormányfő vieóban mondott köszönetet az Edda frontemberének.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors beszámolt, vasárnap Békéscsabára látogatott Orbán Viktor az országjárás keretein belül, és csak úgy, mint eddig, ezúttal is egy sztárfellépő alapozta meg a hangulatot. 

Orbán Viktor Országjárás Békéscsaba 2026.03.29.
Pataky Attila Békéscsabán
Fotó: Dinya Magdolna / Békés Megyei Hírlap

Az illető pedig nem más volt, mint Pataky Attila, aki az Edda egyik örök slágerével, a Körrel állt színpadra. Az előadásért a közösségi oldalán mondott köszönetet a miniszterelnök. 

Körbevesznek jó barátok

- írta a videóhoz Orbán Viktor. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
