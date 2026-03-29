„Körbevesznek jó barátok” – ezzel a hidegrázós videóval üzent Orbán Viktor a Kossuth-díjas rocklegendának

Ahogy arról a Bors beszámolt, vasárnap Békéscsabára látogatott Orbán Viktor az országjárás keretein belül, és csak úgy, mint eddig, ezúttal is egy sztárfellépő alapozta meg a hangulatot.

Pataky Attila Békéscsabán

Az illető pedig nem más volt, mint Pataky Attila, aki az Edda egyik örök slágerével, a Körrel állt színpadra. Az előadásért a közösségi oldalán mondott köszönetet a miniszterelnök.

Körbevesznek jó barátok

- írta a videóhoz Orbán Viktor.