Orbán Viktor: Magyarország kívül marad a háborúból, nem adjuk a fiainkat, a pénzünket, a jövőnket Ukrajnának

Vasárnap Békéscsaba, Széchenyi tér Orbán Viktor országjárásának következő állomása. A miniszterelnök a hát többi napján sem pihent: hétfőn Kecskeméten, kedden Nagykanizsán, szerdán Esztergomban, csütörtökön Törökszentmiklóson mondott nagy tömegek előtt beszédet. Pénteken pedig duplázott: kora délután Veszprémben lépett színpadra, majd Győrben, a Széchenyi téren tartott beszédet, szombaton pedig Pécelre látogatott el.
Azt mondták két héttel ezelőtt, hogy az ellenfeleinkkel többé-kevésbé pariban vagyunk. Mi többé, ők kevésbé – jellemezte a választási esélyeket a kormányfő.
Egy haza jövőjét nem lehet dühre, gyűlöletre építeni. Hazát csak szeretetre lehet építeni, ahogy ezt mi tesszük
– emelte ki Orbán Viktor.
Szerinte azért figyel mindenki a magyarokra, mert példaként tekintenek ránk. Magyarország az egyetlen ország Európában mind a mai napig, amely nem engedett be illegális migránsokat a területére.
Azokkal élünk együtt, akikkel akarunk
– húzta alá a kormányfő, hozzátéve: semmilyen külső hatalom nem kényszeríthet ránk idegeneket. Szerinte ez is tétje a választásoknak.
Rámutatott: hazánk abban is egyedülálló, hogy mi vagyunk az egyetlen háborúellenes ország, és emiatt minden háborúellenes érzelmű polgár a Fidesznek szurkol ma Európában. Ezért is van, hogy egyszer csak az ukránok megjelentek a magyar választáson az olajblokáddal, a kémeikkel.
De nem fogadjuk el , hogy beavatkozzanak a választási kampányba
– jelentette ki Orbán Viktor.
Felidézte: azt remélte Zelenszkij ukrán elnök, hogy az olajblokáddal Magyarországon káoszt tud okozni, ezzel pedig megbuktatja a kormányt. Ez a terv nem sikerült, és április 12-én a Tisza Párt is el fog bukni – tette hozzá.
A vállalásokat tekintve a miniszterelnök elmondta: vállalták, hogy
Magyarország kívül marad a háborúból, nem adjuk a fiainkat, a pénzünket, a jövőnket Ukrajnának.
Olyan válságokat kellett átélnie a magyaroknak, Magyarországnak, amelyet nem mi, hanem a külső erők, a brüsszeliták okoztak
– emlékeztetett.
A 2022 és 2026 közötti négy év alatt is vissza tudtuk adni a 13. havi nyugdíjat és elkezdtük visszaépíteni a 14. havi nyugdíjat. Emellett nem adtuk fel azt a tervünket sem, hogy kiemelten támogassuk a családokat. Az elmúlt négy évben sikerült megduplázni a gyermekek után járó adókedvezményt, illetve bevezetni a legalább két gyermeket vállaló anyák élethosszig tartó adómentességet is
– sorolta Orbán Viktor.
A munkahelyteremtéssel kapcsolatban a miniszterelnök kiemelte: véget vetettek annak a világnak, amikor az adót olyanoknak adták oda, akik nem akartak dolgozni.
Ha a Fidesz alakíthat újra kormányt,
2030-ra az átlagbér el fogja érni az egymillió forintot, a munkavállalók száma pedig eléri majd az ötmillió főt
– közölte a kormányfő. Kiemelte: a választás igazi tétje, hogy marad a nemzeti kormány, vagy ukránbarát kormány alakul Magyarországon, és sikerül-e kimaradni a háborúból.
A következő négy éve kulcsszava úgy hangzik: kimaradni
– mutatott rá Orbán Viktor, hozzátéve: nincs épelméjű ember, aki háborút akarna, ezért nem az a kérdés, hogy ki akar háborút, hanem hogy ki tud rá nemet mondani.
Egyedül a Fidesz–KDNP kormánya képes nemet mondani – jelentette ki a miniszterelnök. Szerinte ehhez tapasztalatra, rutinra, tiszta fejre van szükség.
Akinek a drog miatt remeg a keze, annak ez nem működik
– tette hozzá. Ma az egyetlen biztos választás a Fidesz–KDNP – hangoztatta a kormányfő, és kijelentette, hogy készen áll a feladatra.
Lehet, hogy nem leszek már fiatalabb, de még van néhány golyó a tárban, amit elő tudunk venni
– jegyezte meg Orbán Viktor.
