Orbán Viktor: Magyarország kívül marad a háborúból, nem adjuk a fiainkat, a pénzünket, a jövőnket Ukrajnának

Vasárnap Békéscsaba, Széchenyi tér Orbán Viktor országjárásának következő állomása. A miniszterelnök a hát többi napján sem pihent: hétfőn Kecskeméten, kedden Nagykanizsán, szerdán Esztergomban, csütörtökön Törökszentmiklóson mondott nagy tömegek előtt beszédet. Pénteken pedig duplázott: kora délután Veszprémben lépett színpadra, majd Győrben, a Széchenyi téren tartott beszédet, szombaton pedig Pécelre látogatott el.

Orbán Viktor Békéscsabán

Azt mondták két héttel ezelőtt, hogy az ellenfeleinkkel többé-kevésbé pariban vagyunk. Mi többé, ők kevésbé – jellemezte a választási esélyeket a kormányfő.

Egy haza jövőjét nem lehet dühre, gyűlöletre építeni. Hazát csak szeretetre lehet építeni, ahogy ezt mi tesszük

– emelte ki Orbán Viktor.

Szerinte azért figyel mindenki a magyarokra, mert példaként tekintenek ránk. Magyarország az egyetlen ország Európában mind a mai napig, amely nem engedett be illegális migránsokat a területére.

Azokkal élünk együtt, akikkel akarunk

– húzta alá a kormányfő, hozzátéve: semmilyen külső hatalom nem kényszeríthet ránk idegeneket. Szerinte ez is tétje a választásoknak.

Rámutatott: hazánk abban is egyedülálló, hogy mi vagyunk az egyetlen háborúellenes ország, és emiatt minden háborúellenes érzelmű polgár a Fidesznek szurkol ma Európában. Ezért is van, hogy egyszer csak az ukránok megjelentek a magyar választáson az olajblokáddal, a kémeikkel.

De nem fogadjuk el , hogy beavatkozzanak a választási kampányba

– jelentette ki Orbán Viktor.

Olyan válságokat kellett átélnie a magyaroknak, Magyarországnak, amelyet nem mi, hanem a külső erők, a brüsszeliták okoztak

Felidézte: azt remélte Zelenszkij ukrán elnök, hogy az olajblokáddal Magyarországon káoszt tud okozni, ezzel pedig megbuktatja a kormányt. Ez a terv nem sikerült, és április 12-én a Tisza Párt is el fog bukni – tette hozzá.

A vállalásokat tekintve a miniszterelnök elmondta: vállalták, hogy

Magyarország kívül marad a háborúból, nem adjuk a fiainkat, a pénzünket, a jövőnket Ukrajnának.

– emlékeztetett.

A 2022 és 2026 közötti négy év alatt is vissza tudtuk adni a 13. havi nyugdíjat és elkezdtük visszaépíteni a 14. havi nyugdíjat. Emellett nem adtuk fel azt a tervünket sem, hogy kiemelten támogassuk a családokat. Az elmúlt négy évben sikerült megduplázni a gyermekek után járó adókedvezményt, illetve bevezetni a legalább két gyermeket vállaló anyák élethosszig tartó adómentességet is

– sorolta Orbán Viktor.