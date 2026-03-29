Orbán Viktor: Magyarország kívül marad a háborúból, nem adjuk a fiainkat, a pénzünket, a jövőnket Ukrajnának

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 16:49 / FRISSÍTÉS: 2026. március 29. 17:25
A miniszterelnök vasárnap Békéscsabán mond beszédet.
Cikkünk frissül... 

Vasárnap Békéscsaba, Széchenyi tér Orbán Viktor országjárásának következő állomása. A miniszterelnök a hát többi napján sem pihent: hétfőn Kecskeméten, kedden Nagykanizsán, szerdán Esztergomban, csütörtökön Törökszentmiklóson mondott nagy tömegek előtt beszédet. Pénteken pedig duplázott: kora délután Veszprémben lépett színpadra, majd Győrben, a Széchenyi téren tartott beszédet, szombaton pedig Pécelre látogatott el. 

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor Békéscsabán 

Azt mondták két héttel ezelőtt, hogy az ellenfeleinkkel többé-kevésbé pariban vagyunk. Mi többé, ők kevésbé – jellemezte a választási esélyeket a kormányfő.

Egy haza jövőjét nem lehet dühre, gyűlöletre építeni. Hazát csak szeretetre lehet építeni, ahogy ezt mi tesszük

– emelte ki Orbán Viktor. 

Szerinte azért figyel mindenki a magyarokra, mert példaként tekintenek ránk. Magyarország az egyetlen ország Európában mind a mai napig, amely nem engedett be illegális migránsokat a területére.

Azokkal élünk együtt, akikkel akarunk 

– húzta alá a kormányfő, hozzátéve: semmilyen külső hatalom nem kényszeríthet ránk idegeneket. Szerinte ez is tétje a választásoknak.

Rámutatott: hazánk abban is egyedülálló, hogy mi vagyunk az egyetlen háborúellenes ország, és emiatt minden háborúellenes érzelmű polgár a Fidesznek szurkol ma Európában. Ezért is van, hogy egyszer csak az ukránok megjelentek a magyar választáson az olajblokáddal, a kémeikkel.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

De nem fogadjuk el , hogy beavatkozzanak a választási kampányba

– jelentette ki Orbán Viktor.

Olyan válságokat kellett átélnie a magyaroknak, Magyarországnak, amelyet nem mi, hanem a külső erők, a brüsszeliták okoztak

Felidézte: azt remélte Zelenszkij ukrán elnök, hogy az olajblokáddal Magyarországon káoszt tud okozni, ezzel pedig megbuktatja a kormányt. Ez a terv nem sikerült, és április 12-én a Tisza Párt is el fog bukni – tette hozzá.

A vállalásokat tekintve a miniszterelnök elmondta: vállalták, hogy

Magyarország kívül marad a háborúból, nem adjuk a fiainkat, a pénzünket, a jövőnket Ukrajnának.

Olyan válságokat kellett átélnie a magyaroknak, Magyarországnak, amelyet nem mi, hanem a külső erők, a brüsszeliták okoztak 

– emlékeztetett.

A 2022 és 2026 közötti négy év alatt is vissza tudtuk adni a 13. havi nyugdíjat és elkezdtük visszaépíteni a 14. havi nyugdíjat. Emellett nem adtuk fel azt a tervünket sem, hogy kiemelten támogassuk a családokat. Az elmúlt négy évben sikerült megduplázni a gyermekek után járó adókedvezményt, illetve bevezetni a legalább két gyermeket vállaló anyák élethosszig tartó adómentességet is 

– sorolta Orbán Viktor.

Orbán Viktor: A következő négy éve kulcsszava úgy hangzik: kimaradni

A munkahelyteremtéssel kapcsolatban a miniszterelnök kiemelte: véget vetettek annak a világnak, amikor az adót olyanoknak adták oda, akik nem akartak dolgozni.

Ha a Fidesz alakíthat újra kormányt,

2030-ra az átlagbér el fogja érni az egymillió forintot, a munkavállalók száma pedig eléri majd az ötmillió főt

– közölte a kormányfő. Kiemelte: a választás igazi tétje, hogy marad a nemzeti kormány, vagy ukránbarát kormány alakul Magyarországon, és sikerül-e kimaradni a háborúból.

A következő négy éve kulcsszava úgy hangzik: kimaradni

– mutatott rá Orbán Viktor, hozzátéve: nincs épelméjű ember, aki háborút akarna, ezért nem az a kérdés, hogy ki akar háborút, hanem hogy ki tud rá nemet mondani.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Egyedül a Fidesz–KDNP kormánya képes nemet mondani – jelentette ki a miniszterelnök. Szerinte ehhez tapasztalatra, rutinra, tiszta fejre van szükség. 

Akinek a drog miatt remeg a keze, annak ez nem működik 

– tette hozzá. Ma az egyetlen biztos választás a Fidesz–KDNP – hangoztatta a kormányfő, és kijelentette, hogy készen áll a feladatra.

Lehet, hogy nem leszek már fiatalabb, de még van néhány golyó a tárban, amit elő tudunk venni 

– jegyezte meg Orbán Viktor.

Itt nézheted vissza Orbán Viktor beszédét: 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
