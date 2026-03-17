Egri Békemenet: megtelt a főtér, fáklyákkal, üdvrivalgással fogadták Orbán Viktort

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 17. 20:50
Rengetegen voltak kíváncsiak Orbán Viktorra.

Nemzeti színű lobogókat, várostáblákat és fáklyákat a kezükben tartva várták az izgatott helybéliek a miniszterelnököt az egri Dobó téren. Orbán Viktor országjárására rengeteg fiatal és kisgyermekes család is kilátogatott, de a közönségben fellelhető volt jó pár szépkorú is. Egy kisfiú "Csak a Fidesz" feliratú zászlórajzot tartott a miniszterelnök felé, mások végigskandálták a rendezvényt. Az egri békemeneten Dér Heni Eddától kölcsönzött Egy ez a tábor c. dala alapozta meg a hangulatot, ami végig fergeteges maradt – írja a Ripost.

Orbán Viktor országjárására rengetegen látogattak ki
Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Egerben folytatódott a Békemenet

Horváth László, Gyöngyös és térsége országgyűlési képviselője, egyben a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos is felszólalt az egri Békemeneten, ahol úgy fogalmazott: "jól néztünk ki két nappal ezelőtt Budapesten, az is jól állt nekünk, de ez az igazi, itt vagyunk itthon".

A lelkes tömeg valóban jól nézhetett ki a színpadról nézve, maga a miniszterelnök nem sokkal beszéde után közzé is tett egy videót a közösségi média platformján:

Beszéde alatt láthatóan a miniszterelnök is végig fesztelen hangulatban volt, rögtön az elején el is sütött egy viccet:

Látom a fáklyákat, nagyon szépek, így viszont nem nagyon lehet tapsolni. Bólintsanak, ha egyetértenek

— javasolta humorosan.

A miniszterelnök azért indult országjárásra, hogy az ország különböző pontjain újra szövetséget kössön az emberekkel. Hogy megüzenjék Brüsszelnek és Kijevnek, mindenkinek, aki be akar avatkozni a magyarországi választásokba: egyedül a magyarok fognak a saját sorsukról dönteni, hiába minden zsarolás és halálos fenyegetés. A fáklyák fénye, a világosság is egy üzenet: a fény mindig elűzi a sötétséget a világból. 

Orbán Viktor a fiataloknak is üzent Egerből:

Keressetek társat, alapítsatok családot és szeressétek a hazátokat. Csak így tudjuk megvédeni a háborútól

— fogalmazott a kormányfő. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
