Egri Békemenet: elképesztően sok ember akarta élőben hallani Orbán Viktor beszédét

Hétfőn a kaposvári Békemeneten várta óriási tömeg Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort, kedden pedig az egri Békemenet hatalmas tömege volt kíváncsi a beszédére. Mindenki tudja, hogy jelenleg a béke az egyik legnagyobb kincsünk, ezért is voltak ott olyan sokan mindkét eseményen – hiszen a kormányfő mindent megtesz azért, hogy hazánk békében élhessen.

Egri Békemenet

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Az egri nagygyűlést Dér Heni csodálatos produkciója kezdte a Dobó téren, majd a polgármester, Vágner Ákos elmondta, hogy Eger és a kormány egy irányba húz: kétmilliárd forint működési forrás érkezett a városba.

Horváth László országgyűlési képviselő ezek után elmondta, hogy ki kell maradnunk egy pusztító, értelmetlen és céltalan háborúból, amihez nincs semmi közünk.

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő szerint 1848 mintájára ma is ki kell állnunk a szabadságunkért, és nemet kell mondanunk arra, hogy pénzt, fegyvert és katonákat küldjünk Ukrajnának.

Hatalmas tömeg gyűlt össze

Orbán Viktort hatalmas lelkesedéssel fogadta a fáklyás tömeg, sokan skandálták, hogy "győzni fogunk!"

A miniszterelnök kitűzte célul, hogy hazánk a továbbiakban is ki fog maradni a háborúból.

Orbán Viktor elmondta, hogy a 13. havi nyugdíj mellett a 14. havi nyugdíjat is szeretnék végigvinni, illetve a kétgyermekes édesanyák adómentességéről is beszélt.

Az apa férfi, az anya adómentes

– mondta Orbán Viktor, akinek szívügye a nyugdíjasok, családok, fiatalok és a munkások sorsa is.

Orbán Viktor a háborúról is beszélt, és arról, hogy a magyarokat nem lehet fenyegetni, zsarolni, és nem törünk meg a nyomás alatt.

Mentsük megy Magyarországot a háborútól és a háború szenvedéseitől

– húzta alá a miniszterelnök.

A fiataloknak azt tanácsolta a kormányfő, hogy találjanak párt maguknak, alapítsanak családot és szeressék, védjék meg a hazájukat, hiszen úgy minden a helyére kerül.

Orbán Viktor szerint Zelenszkij ukrán elnöknek nincs joga ahhoz, hogy olajblokád alá vegye Magyarországot, és nem kérheti tőlünk, hogy ne vegyük meg az olcsó orosz olajat és ezzel tönkretegyük a magyar gazdaságot. Ennek ellenére a miniszterelnöknek nincs indulat a szívében az ukránokkal szemben, hiszen a háború kezdetén hazánk mindent megtett az ukrán menekültek jólétének érdekében.