CPAC Hungary: Tom Van Grieken is Budapestre jön

Tom Van Grieken is Budapestre jön!

Tom egy olyan politikai közegből érkezik, ahol nap mint nap falakba ütközik az, aki a nemzeti érdekeket képviseli. A „cordon sanitaire” világában mégis kitartóan építkezik: 2014 óta vezeti a flamand Vlaams Belangot Belgiumban, és következetes munkával erős, egyre meghatározóbb politikai erőt formált belőle.

A globalista szólamok ellenében az egyik legnehezebb terepen lép pástra nap mint nap, és rendíthetetlenül küzd a szuverenitás letörése ellen. A #CPACHungary színpadán idén ő is kiáll hazánk mellett: nem engedjük, hogy az uniós elit és hazai ügynökeik háborúba sodorják Magyarországot!

Fel, győzelemre!