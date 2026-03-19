CPAC Hungary: Tom Van Grieken is Budapestre jön

Szánthó Miklós a közösség oldalán jelentette be, hogy március 21-én Tom Van Grieken is a CPAC Hungary előadója lesz, újabb nagy névvel bővült az amúgy is hatalmas esemény.
Tom Van Grieken is Budapestre jön!
Tom egy olyan politikai közegből érkezik, ahol nap mint nap falakba ütközik az, aki a nemzeti érdekeket képviseli. A „cordon sanitaire” világában mégis kitartóan építkezik: 2014 óta vezeti a flamand Vlaams Belangot Belgiumban, és következetes munkával erős, egyre meghatározóbb politikai erőt formált belőle.
A globalista szólamok ellenében az egyik legnehezebb terepen lép pástra nap mint nap, és rendíthetetlenül küzd a szuverenitás letörése ellen. A #CPACHungary színpadán idén ő is kiáll hazánk mellett: nem engedjük, hogy az uniós elit és hazai ügynökeik háborúba sodorják Magyarországot!
Fel, győzelemre!
– írta Szánthó Miklós a közösségi oldalán.
