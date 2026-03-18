CPAC 2026 előadói: Dave Rubin, aki nem fél kimondani az igazságot

Szánthó Miklós Facebook posztban osztja meg a 2026-os CPAC Hungary előadóit. Ezúttal Dave Rubin-ról árulta el, mire lehet tőle számítani.
Dave Rubin, a hosszú beszélgetések egyik legismertebb arca, aki akkor épített ebből közönséget, amikor a politikai vita egyre inkább felszínessé vált.
Pontosan tudja, hogyan próbálja a mainstream média befolyásolni és megvezetni az embereket, és azt is, hogyan kell szembeszállni ezzel a globalista szemlélettel, amellyel mi is küzdünk itthon.
A #CPACHungary színpadán is egyértelmű üzenetet hoz: a valódi párbeszédet és a szólásszabadságot nem lehet elhallgattatni, még akkor sem, ha Brüsszel és ügynökei minden erejükkel ezen vannak.
Fel, győzelemre!
- írja Szánthó Miklós a Facebookon.
