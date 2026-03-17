CPAC Hungary: Russ Fulcher is az előadók között!

Akik a józan ész politikájában hisznek, azok a tengerentúlon is szövetségeseink!

Rep. Russ Fulcher, Idaho republikánus kongresszusi képviselője is a #CPACHungary színpadára lép!

Amerika szívéből egy olyan politikus érkezik Budapestre, aki a döntések sűrűjéből első kézből hoz rálátást a következő évek legnagyobb kihívásaira: az energia, az ipar és a versenyképesség terén.

Russ is hazánk mellett áll, és velünk együtt gondolkodik a szuverenitásról a veszélyek korában, amikor Brüsszel és ügynökei épp úgy támadnak ránk, ahogyan a demokraták Donald Trumpra és pártjára az amerikai választások előtt!

Fel, győzelemre!