CPAC Hungary: Russ Fulcher is az előadók között!

Szánthó Miklós nemrég bejelentette, hogy Eva Vlaardingerbroek is ott lesz március 21-é na CPAC Hungaryn, most pedig kiderült, hogy egy újabb nagy névvel bővült az esemény: Idaho republikánus kongresszusi képviselője, Russ Fulcher is ott lesz.
Akik a józan ész politikájában hisznek, azok a tengerentúlon is szövetségeseink!
Rep. Russ Fulcher, Idaho republikánus kongresszusi képviselője is a #CPACHungary színpadára lép!
Amerika szívéből egy olyan politikus érkezik Budapestre, aki a döntések sűrűjéből első kézből hoz rálátást a következő évek legnagyobb kihívásaira: az energia, az ipar és a versenyképesség terén.
Russ is hazánk mellett áll, és velünk együtt gondolkodik a szuverenitásról a veszélyek korában, amikor Brüsszel és ügynökei épp úgy támadnak ránk, ahogyan a demokraták Donald Trumpra és pártjára az amerikai választások előtt!
Fel, győzelemre!
– jelentette be Szánthó Miklós a közösségi oldalán.
