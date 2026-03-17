CPAC Hungary: Russ Fulcher is az előadók között!

Szánthó Miklós
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 17. 15:16
CPAC Hungaryelőadó
Kongresszusi képviselő is tiszteletét teszi a CPAC Hungaryn.

Szánthó Miklós nemrég bejelentette, hogy Eva Vlaardingerbroek is ott lesz március 21-é na CPAC Hungaryn, most pedig kiderült, hogy egy újabb nagy névvel bővült az esemény: Idaho republikánus kongresszusi képviselője, Russ Fulcher is ott lesz.

🤝🏻 Akik a józan ész politikájában hisznek, azok a tengerentúlon is szövetségeseink!

🇺🇸 Rep. Russ Fulcher, Idaho republikánus kongresszusi képviselője is a #CPACHungary színpadára lép!

⚡️ Amerika szívéből egy olyan politikus érkezik Budapestre, aki a döntések sűrűjéből első kézből hoz rálátást a következő évek legnagyobb kihívásaira: az energia, az ipar és a versenyképesség terén.

⚔️ Russ is hazánk mellett áll, és velünk együtt gondolkodik a szuverenitásról a veszélyek korában, amikor Brüsszel és ügynökei épp úgy támadnak ránk, ahogyan a demokraták Donald Trumpra és pártjára az amerikai választások előtt!

🇭🇺 Fel, győzelemre!

– jelentette be Szánthó Miklós a közösségi oldalán.

