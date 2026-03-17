CPAC Hungary: Eva Vlaardingerbroek visszatér!

Szánthó Miklós a közösségi oldalán jelentette be az örömhírt, hogy az ismert holland politikai kommentátor, Eva Vlaardingerbroek március 21-én visszatér Magyarországra és színpadra lép a CPAC Hungaryn.
Akire a magyar jobboldal mindig számíthat, és aki mindig számíthat a magyar jobboldalra!
Eva Vlaardingerbroek, holland politikai kommentátor igazi #CPACHungary-veterán, markáns véleményére és kiállására a józan ész mellett mindig számíthatunk, legyen szó háborúról, migrációról vagy genderről!
Európa talán legbefolyásosabb jobboldali véleményvezérét Magyarországhoz hasonlóan nem lehet megfélemlíteni: miután nálunk elmondott korábbi CPAC-beszédét letiltotta a YouTube, majd a baloldali brit kormány megtagadta tőle a belépést az Egyesült Királyság területére, mert „a jelenléte nem szolgálja a közjót”, március 21-én ismét színpadra lép Budapesten az ötödik, legnagyobb #CPACHungary-n, hogy Brüsszeltől Kijevig megüzenje a háborúpárti eliteknek és hazai zsoldosaiknak: a békepártiak vannak többségben Európában!
Fel, győzelemre!
– olvasható Szánthó Miklós posztjában.
