Szánthó Miklós: CPAC Hungary 2026-ban újra, megint, ötödjére

Szánthó Miklós
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 08:44
CPAC Hungary2026
Az esemény, ami összeszervezi a világ jobboldalát.
Bors
Az esemény, ami összeszervezi a világ jobboldalát. A globális dzsembori, ami antiglobalista. A konferencia, melyet minden évben Orbán Viktor nyit meg és Donald Trump külön köszönt. És igen, vele új világ van, mi pedig már Trumpok voltunk Trump előtt, itt hangzott el a kulcsmondat: "No migration, no gender, no war!" - olvasható  a CPAC Hungary honlapján.

20250529-_SSC1479
Orbán Viktor a tavalyi CPAC Hungaryn / Fotó: MW

Az USA-ban ez már hivatalos kormányprogram, de Brüsszel és csatolmányaik még mindig az ellenkezőjére hajtanak. És eltökéltebbek, mint valaha: elhatározták, hogy egyszer és mindenkorra leszámolnak a magyar jobboldallal. Tudják, hogy mi vagyunk a homok a gépezetben, a bot a küllők között, a tüske a köröm alatt. Ha elesünk, Európa is elesik. De jól tudják ezt a barátaink is Európában és világszerte, éppen ezért lesz itt mindenki, aki számít - nekünk. Mert győzünk - és akkor ők is győznek. A CPAC Hungary-n, 2026. március 21-én. Fel, győzelemre!

Mutatjuk Szánthó Miklós videós bejegyzését az eseményről:

 

