Szánthó Miklós: CPAC Hungary 2026-ban újra, megint, ötödjére

Az USA-ban ez már hivatalos kormányprogram, de Brüsszel és csatolmányaik még mindig az ellenkezőjére hajtanak. És eltökéltebbek, mint valaha: elhatározták, hogy egyszer és mindenkorra leszámolnak a magyar jobboldallal. Tudják, hogy mi vagyunk a homok a gépezetben, a bot a küllők között, a tüske a köröm alatt. Ha elesünk, Európa is elesik. De jól tudják ezt a barátaink is Európában és világszerte, éppen ezért lesz itt mindenki, aki számít - nekünk. Mert győzünk - és akkor ők is győznek. A CPAC Hungary-n, 2026. március 21-én. Fel, győzelemre!