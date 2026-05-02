Vége a tündérmesének! Szakított a Házasság első látásra szereplője

Vége a tündérmesének: a Házasság első látásra szereplője, Tigyi Kármen őszintén beszélt szakításáról. A Borsnak árulta el először, miért vetett véget a kapcsolatának.

Házasság első látásra Kármenje újra szingli: elárulta, miért szakított a barátjával

Újra szingli a Házasság első látásra szereplője

A sportos fiatal nő nem kertelt: elmondása szerint komoly értékrendbeli különbségek vezettek a kapcsolat végéhez.

„A párkapcsolatunkat felbontottam, morális és vallási kérdések miatt. Egyszerűen nem fértek össze a nézeteink” – fogalmazott.

Bár eleinte minden jól alakult, Kármen szerint az ellentétek idővel egyre erősebbek lettek, és már nem tudta figyelmen kívül hagyni őket.

„Ő félig izraeli származású és nagyon radikális véleménnyel van a vallásról, nőkről és háborúról is. Én mélyen elítélem azokat, akik támogatják a háborút, vagy felsőbbrendűnek érzik magukat másoknál. Engem egyszerűen nem így neveltek, nekem ez nem fér bele az értékrendembe” – szögezte le a Házasság első látásra szerpelője.

„Nem is szívesen vittem be a társaságomba, vagy anyukámhoz, mert féltem, hogy olyasmit mond, vagy tesz, amivel engem kellemetlen helyzetbe hoz. Számomra fontos az alapvető tisztelet és elfogadás” – mondta el a volt párjáról Kármen.

„Nem viselt meg a szakítás”

„Eleinte heti kétszer találkoztunk, és ilyenkor mindenki azt mutatja, amit szeretne. Persze korábban is beszélt vallási dolgokról, de egyik fülemen be, a másikon ki. Viszont idővel ez már túl sok lett, egyszerűen nem bírtam ilyen mértékű negativitást és rossz energiákat elviselni az otthonomban.”

Én mondtam ki, hogy legyen vége. Egy ideig próbáltam teret adni ennek az egésznek, de be kellett látnom, hogy ez nem működhet. Nem viselt meg a szakítás, most különben is másra kell koncentrálnom

– fogalmazott Tigyi Kármen, aki gyakori résztvevője bikinifitnesz-versenyeknek. Most is épp egy rangos versenyre készül, ahol élete legjobb formáját szeretné nyújtani.

Kármen − aki a Házasság első látásra 3. évadában Szilágyi Dani felesége volt − azóta maximálisan az edzésre, a céljaira és a saját lelki egyensúlyára fókuszál.

„Az edzés segített abban, hogy kizárjam a negatív dolgokat. Most végre újra önmagamra figyelek. Az új edzőmmel nagyon jól megy a munka. A felkészülésnek abban a szakaszában vagyok, ahol csak erre szeretnék koncentrálni, és most ez meg is valósulhat” – zárta gondolatait.