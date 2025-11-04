Szánthó Miklós: Magyar Péter politikai megszületése óta próbálja eltagadni igazi valóját

A MULTIK A TISZA MÖGÖTT ÁLLNAK, ÁLLÍTJA EGY KÜLFÖLDI BANK ELEMZŐJE - RAPID REAKCIÓ - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Szánthó Miklós.

Szánthó Miklós Fotó: Máthé Zoltán

Az Alapjogokért Központ főigazgatója ezt követően kifejtette, hogy Magyar Péter politikai megszületése óta próbálja eltagadni igazi valóját. Eredettörténete is már csalárdságban fogant – lehallgatta a saját feleségét, ez volt a „belépősztorija” –, ezért is nagyon ideges ő és az őt felfuttató balos médiagépezet, ha elmondják róla az igazságot. Mint írja, a jobboldal Tisza-jelenségről adott leírását összeesküvés-elméletnek csúfolták, hol kacagva, hol leminősítően szólva arról, hogy Magyar Péter a dollármédia és a manipulációs kerekasztal által felépített szereplő; hogy Brüsszel embere; aki ebből fakadóan támogatja Ukrajnát és a háborút; aki ebből fakadóan adót és rezsit emelne és nyugdíjat csökkentene; és aki szintén ebből fakadóan a bankok és a multicégek oldalán áll – a magyar emberekkel szemben.

Akkor nézzük meg, mi is valósult meg mindebből:

"Multik oldalán áll: a külföldi tulajdonú K&H Bank elemzője most ismerte el egy háttérbeszélgetésen, hogy „a piac” a Tiszának szurkol, mert „választások után több területhez is hozzá kellene majd nyúlni”. [Értsd pl. extraprofitadók, multik szektorális különadója]

Adó- és rezsiemelés, nyugdíjcsökkentés: a Tisza politikusai (pl. Tarr Zoltán) és „szakértői” (Dálnoki Áron, Petsching Mária Zita, Simonovits András stb.) több alkalommal és több fórumon arról beszéltek, hogy több- és magasabb kulcsokkal operáló szja-rendszerre lenne szükség (ahol az átlagbér a mai 15 helyett már 22%-kal adózna), a kkv-k társasági adóját 9-ről 25%-ra vinnék fel, a rezsicsökkentést „humbugnak”, a jelenlegi nyugdíjrendszert „túl bőkezűnek” nevezték, és a nyugdíjak ún. degresszív adóztatásáról beszéltek. A „piacok bizalmát” a fent említett banki elemző lényegében ezeknek a terveknek tulajdonította, és amúgy ezek egybecsengenek az Európai Bizottság „országspecifikus ajánlásaiban” évek óta szereplő követelésekkel.

Ukrajna- és háborúpártiság: a Tisza úgy csatlakozott az Európai Néppárthoz, hogy a felvételnek három, előre rögzített feltétele volt, ezek közül az egyik Ukrajna végsőkig való támogatása. A Tisza EP-képviselői ennek megfelelően ukrán zászlós pólóban jelentek meg Brüsszelben, saját, „nemzet hangja” című szavazásukon táborukkal megszavaztatták Ukrajna EU-csatlakozását, az EP-ben valamennyi alkalommal (már amikor bent ültek) támogatták az ukrajnai háború elhúzását és eszkalálását lehetővé tevő javaslatokat – és legfőképpen szavazataikkal hatalomban tartották Ursula von der Leyent. Annak a Bizottságnak az elnökét, melynek egy, a Politicóhoz kiszivárgott terve szerint „Európának 5 éven belül készen kell állnia a háborúra”. Ha még ehhez hozzáteszem, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a háború kapcsán a sorkötelezettség visszaállítását sürgette, akkor tényleg itt az egész állatkert. [Nem mellesleg az Ukrajna további támogatásához szükséges mintegy 400 milliárd eurót valahonnan elő kell teremteni, melynek „szakpolitikai forrása” adóemelési és nyugdíjcsökkentési koncepció, ami egybevág a tiszás tervekkel.]

Brüsszel embere: még ha az egész Tisza nem is lenne az eurokraták vágyvezérelt projekciója (pedig az), elég csak abba belegondolnunk, hogy fogott emberként igencsak nehéz független szereplőként politizálni. Nem csak, hogy a Tisza a brüsszeliták szívét-lelkét leképző Európai Néppárt tagja; nem csak, hogy EP-képviselőjük szerint az ellenzék malmára hajtja a vizet, ha az EU visszatartja a hazánknak járó forrásokat; és nem csak hogy Manfred Weber nyíltan kimondta, Magyar Pétert szeretné látni Magyarország következő miniszterelnökeként - de az EP-s fősodor az, amely bevédte Magyar Pétert és nem függesztette fel mentelmi jogát, hogy a magyar bíróság előtt feleljen közvádas ügyekben. És egyszer - előbb vagy utóbb - be fogják majd nyújtani a számlát.

A baloldali gépezet terméke: az egyébként hanyatlóban lévő Tisza-hype nem létezne a dollármédia, a közvélemény-formáló "kutatók" manipulációs kerekasztala nélkül. Ugyanaz a hazai párhuzamos struktúra, mely 2021/22-ben szügyig beleállt az ellenzéki összefogás és a végén dicstelenül magára hagyott Márki-Zay Péter támogatásába, most Magyar Péter-célú társadalomellenes hirdetéseket közöl cikkeknek és kutatásoknak álcázva. Nagyriport október 23-áról, ahol Magyar Péter "a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt" (Telex), aki beszédével "miszlikbe aprította Orbánt" (444), kinek pártja 7-8-9-10%-kal vezet a Fidesz előtt (tetszőlegesen: IDEA, Republikon vagy Publicus) – ahogy mérték azt MZP-nek is időarányosan. (Aztán csak megbukott a Zorbán. Ja, nem.) Jóformán az összes balos politikai kriptaszökevény beállt tiszás influenszernek, Fekete-Győrtől és Tompos Mártontól elkezdve Tordai Bencén és Hadházy Ákoson át Jámbor Andrásig és Juhász Péterig. Baloldali média, baloldali szakértők, baloldali finanszírozás: baloldali program"

Szánthó Miklós végezetül elmondta:

Magyar Péter és a Tisza tehát egy Ukrajna- és háborúpárti, adóemelést és nyugdíjcsökkentést tervező brüsszeli projekt, melyet az ideiglenesen hazánkban állomásozó, külföldről finanszírozott médiagépezet futtat, és amely kapcsán vágyvezérelt, ízlésformálást célzó kutatások árulják a reményt. És most ezt az egész sztorit még egy "piaci elemző" is megerősíti. De nagyon mérgesek, ha ezt valaki leírja-kimondja, mert ők ezt titokban akarják (akarták volna) tartani. Tudják, hogy mindaz, amit csinálni akarnak, az bukó – bukópálya volt a baloldali elődeiknek 2010 előtt is, bukópálya most is. Hogy is fogalmazott az alelnökük, Tarr Zoltán? "Nem mondhatok el mindent, mert akkor megbukunk (...) választást kell nyerni, és utána mindent lehet.” És hogy is mondja Lucifer Az ember tragédiájában? "Nem adhatok mást, csak mi lényegem." Igen: a lényegüket adják.

