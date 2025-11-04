Szánthó Miklós: Magyar Péter politikai megszületése óta próbálja eltagadni igazi valóját

A MULTIK A TISZA MÖGÖTT ÁLLNAK, ÁLLÍTJA EGY KÜLFÖLDI BANK ELEMZŐJE - RAPID REAKCIÓ - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Szánthó Miklós.
Az Alapjogokért Központ főigazgatója ezt követően kifejtette, hogy Magyar Péter politikai megszületése óta próbálja eltagadni igazi valóját. Eredettörténete is már csalárdságban fogant – lehallgatta a saját feleségét, ez volt a „belépősztorija” –, ezért is nagyon ideges ő és az őt felfuttató balos médiagépezet, ha elmondják róla az igazságot. Mint írja, a jobboldal Tisza-jelenségről adott leírását összeesküvés-elméletnek csúfolták, hol kacagva, hol leminősítően szólva arról, hogy Magyar Péter a dollármédia és a manipulációs kerekasztal által felépített szereplő; hogy Brüsszel embere; aki ebből fakadóan támogatja Ukrajnát és a háborút; aki ebből fakadóan adót és rezsit emelne és nyugdíjat csökkentene; és aki szintén ebből fakadóan a bankok és a multicégek oldalán áll – a magyar emberekkel szemben.
Akkor nézzük meg, mi is valósult meg mindebből:
Szánthó Miklós végezetül elmondta:
Magyar Péter és a Tisza tehát egy Ukrajna- és háborúpárti, adóemelést és nyugdíjcsökkentést tervező brüsszeli projekt, melyet az ideiglenesen hazánkban állomásozó, külföldről finanszírozott médiagépezet futtat, és amely kapcsán vágyvezérelt, ízlésformálást célzó kutatások árulják a reményt. És most ezt az egész sztorit még egy "piaci elemző" is megerősíti.
De nagyon mérgesek, ha ezt valaki leírja-kimondja, mert ők ezt titokban akarják (akarták volna) tartani. Tudják, hogy mindaz, amit csinálni akarnak, az bukó – bukópálya volt a baloldali elődeiknek 2010 előtt is, bukópálya most is.
Hogy is fogalmazott az alelnökük, Tarr Zoltán? "Nem mondhatok el mindent, mert akkor megbukunk (...) választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”
És hogy is mondja Lucifer Az ember tragédiájában? "Nem adhatok mást, csak mi lényegem."
Igen: a lényegüket adják.
A bejegyzést itt meg is lehet nézni:
