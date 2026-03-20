Az EU nem tesz semmit a Barátság kőolajvezeték ügyében

Magyarország megvétózta az Ukrajnának szánt 90 milliárdos eurós hadikölcsönt, mivel Kijev nem indította újra a Barátság kőolajvezetéket. Ezzel kapcsolatban Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője ma reggel a Mokkában elmondta, hogy ebben a kérdésben az ukránoknak kellene először lépni, azonban ők elzárkóznak minden egyes lépéstől.

Politikai döntés miatt zárták el az ukránok a Barátság kőolajvezetéket. Fotó: Máté Péter / Ripost

Egyértelmű, hogy az ukránoknak a Barátság kőolajvezeték elzárásával kapcsolatban titkolni valójuk van, ez abból is kiderült, hogy Brüsszel és Kijev között egy összejátszás van ebben a kérdésben, elbábozzák együtt, hogy valamit tesznek, holott azt látjuk, hogy több mint egy hónapja most már az, hogy ezen a vezetéken nem jön olaj.

Ha bizonyítékokat nem hajlandóak bemutatni, akkor joggal élhetünk azzal a gyanúperrel, hogy itt valójában nincs is semmi műszaki gond a vezetékkel, egyszerűen olajzsarolásról van szó, amit az ukránok azért hajtanak végre, hogy Magyar Péterék és a Tisza választási esélyeit növeljék.

– mondta Dornfeld László.

Ezért reményednek abban, hogy áprilisban egy kormányváltás történik, mert a Tisza Párt aztán megszavazna mindent, amit elvárnak Brüsszelből, illetőleg Kijevből, jelenleg ez a fő haditerv most Brüsszelben.

Barátság kőolajvezeték: a választások után indítanák újra

Egy héttel ezelőtt volt olyan hang Ukrajna felől, hogy nagyjából másfél hónap múlva elindulhat a Barátság kőolajvezetéken Magyarország felé a kőolaj. Ez nagyjából a választás időpontja. Ezzel egyértelművé tették, hogy igazából nem műszaki akadálya van ennek, hanem ez egy politikai üzenet Magyarország fel. Az április végi időzítés mögött több tényező is állhat, egyrészt a választások befolyásolása, másrészt az, hogy addigra a stratégiai tartalékok kimerülhetnek. Ezután az olajblokád már érezhető gazdasági nehézségeket okozhat Magyarországon. Egy esetleges Tisza-kormány megalakulása pedig azt eredményezné, hogy szinte azonnal leválna Magyarország az olcsó orosz olajról.

Kitiltották az ukrán fenyegetőket

A legfontosabb közülük talán az, aki Orbán Viktor családját fenyegette meg. Ő egy volt titkosszolgálati tábornok Ukrajnában, de vannak mások is, politikai elemző is van közöttük, és mindegyik megszólalóban közös az, hogy Magyarországot fenyegették valamilyen módon, akár Orbán Viktor személyén keresztül, akár magát az országot direktbe, gyakorlatilag olyan megszólalásokat tettek, hogy Magyarország ellenállását katonai erővel kell megtörni. Nyilvánvaló, hogy erre valamilyen válaszlépés kell, hogy érkezzen Magyarország részéről, az lett, hogy kitiltották őket, illetőleg az egész schengeni övezetből kitiltották, hiszen Magyarország ilyet is tehet, ezek az emberek nem léphetnek be az Európai Unió területére.