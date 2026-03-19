Az ukrán aranykonvoj súlyos korrupciósorozatot sejtet

Ahogy azt a Magyar Nemzet is megírta, Hennagyij Kuznyecov korábbi SBU vezérőrnagy is a lefoglalt aranykonvoj kíséretéhez tartozott.
Volodimir Boiko ukrán oknyomozó újságíró állítása szerint, Kuznyecov Volodimir Zelenszkij elnök és Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök teljes bizalmát élvezte, sőt az elnök 2020. március 24-én kitüntetésben részesítette Kuznyecovot, akit akkor már elítéltek szolgálati bűncselekmény miatt.
Mint ismert, március elején Magyarországon feltartóztatták az ukrán Oschadbank két pénzszállító autóját, a raktérben összesen negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal, vagyis nagyjából harmincmilliárd forintnyi vagyonnal. A konvojt Hennagyij Kuznyecov, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) korábbi vezérőrnagya is kísérte, aki az Alfa egység parancsnoka és az Antiterrorista Központ vezetője volt.
Az oknyomozó újságíró korábban a nyilvánosság elé tárta Kuznyecov előéletét, a tényfeltáró írásában korrupt bűnözőként ábrázolja.
• Kétszer rúgták ki az Ukrán Biztonsági Szolgálattól (SBU) korrupció miatt
• 2011-ben elítélték szolgálati bűncselekmény miatt
• 2014-ben (büntetett előélete ellenére) visszavették, majd kinevezték az ukrán Terrorelhárító Központ (ATC) parancsnokhelyettesévé
• Beosztottjait a saját Osokorki kerületi villájában dolgoztatta, az oknyomozó szerint saját medencét építtetett, és szolgálati autóval ment külföldre nyaraln
• Beceneve „Kutyás”, mert eredetileg kinológus, azaz kutyatant tanult, de az újságíró állítása szerint elhízott, így alkalmatlanná vált a valódi terrorellenes munkára
• Legnagyobb bevételét az elítéltek és foglyok cseréjének listáiból szerzi, azaz kenőpénzeket vesz fel a helyekért
Közben az Ukrán Biztonsági Szolgálat korábbi vezérőrnagya, Viktor Jahun védelmébe vette Kuznyecovot. A nyilatkozatában cáfolta azokat a pletykákat és vádakat, miszerint az Oschadbank munkatársai korrupciós pénzeket szállítottak volna. Szerinte teljesen legális tranzakcióról van szó: az osztrák Raiffeisen Bank kérte fel hivatalosan az Oschadbankot, hogy Ausztriából Ukrajnába szállítsanak készpénzt.
Éppen ezért senki sem szállít korrupciós pénzeket ilyen csatornákon keresztül! Ez egyszerűen technikailag lehetetlen: a pénzek eredete, a részt vevő bankok, a biztosítás, a védelem és a logisztika – mindez nemzetközi pénzügyi felügyelet alatt áll [...] Meg vagyok győződve arról, hogy egy ilyen szolgálati tapasztalattal, harci életrajzzal és tekintéllyel rendelkező embernek teljes joga van a pályafutása befejezése után civil állásban dolgozni – például egy állami bank pénzügyi tranzakciós szolgálatát vezetni
– írja bejegyzésében Jahun.
Az eset a magyar közéletben is sok kérdést vet fel, Ukrajna már behívatta a kijevi magyar nagykövetet az ukrán aranykonvoj miatt. Bár arról egyelőre nincs információ, hogy a szállított pénzből juthatott-e Magyar Péter pártjának, a korrupció-sorozat már ukrán szinten is tetten érhető, egyértelműen nem egy rutineljárásról volt itt szó.
Úgy is mondhatnánk, hogy az ukrán CIA volt vezetője kísérte ezt a rutinkonvojt. Teljesen természetes, hogy egy ilyen magas rangú titkosszolga egy rutin pénzszállítási műveletben ott korteskedik és vigyázza a szállítmányt. Egy volt ukrán ügyész, a különleges speciális ügyészség volt ügyésze feljelentést tett, hogy szerinte ez egy súlyos korrupciós ügy és itt cirkulálják a pénzeket Bécs, Kijev és Magyarország között, és vissza is osztanak ezekből. Ez alapján indítsák el a nyomozást
– mondta Ifjabb Lomnici Zoltán a Harcosok Órája műsorában.
(Ripost)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.