Noha Magyar Péter korábban azt mondta, hogy a kampánya visszafogott, költséghatékony lesz, kiderült, ez csupán újabb hazugság. Olyan, mint az, hogy nem veszi át a sok millió forinttal járó Európai Uniós képviselői státuszt, és, hogy megszünteti a mentelmi jogot, ami mögé azóta bújik ő maga, hogy megtámadott egy embert, majd erővel elvette annak telefonját. Így a kampánya is, nem hogy nem visszafogott, milliárdokat emészt fel. Most már azt is tudjuk, hogy a Tisza kampányát Ukrajna finanszírozza.
A Tények tegnap esti riportja után egyértelművé vált az, ami eddig is tudtunk. Vagyis, hogy Brüsszel bábját Ukrajnából finanszírozzák. Méghozzá milliókkal. Nem forint, hanem Euró milliókkal. Hetente 5 millió eurót adnak az ukránok Magyar Péter kampányára. Mindezt egy volt ukrán kém mondta el, aki egészen pontosan tudja, hogy a rendszer hogy működik.
A pénz, az euró milliók folyamatosan érkeznek, hogy abból Magyar Péter az elképesztő költségeket felemésztő kampányát finanszírozni tudja. Ahogy azt a volt ukrán kém elmondta:
"A Tisza tavaly november óta kapja az ukránoktól a pénzt, 50 millió eurót (közel 20 milliárd forintot) kell Magyar Péter kampányába beletolni"
Ez pontosan egybevág azzal, amit Magyar Péter többször elmondott nyilvánosan, vagyis, hogy ennyi pénzre van szüksége a kampányhoz. Eddig persze azt hazudta, hogy ennek jelentős része mikroadományokból jön össze.
A kém azt is elárulta, hogy a pénz pontosan hogyan jut el Magyar Péter stábjához.
"Vákuumcsomagolásba zárt 100 eurós címletekbe adták át a pénzt. Fekete Nike táskában, hetente 5 milliót adtak át."
Az újabb bizonyíték, amelyek a volt kém szavait erősítik: a nemrég elfogott ukrán aranykonvojban is így szállították az Euró milliókat.
"A pénzt egymás közt “fekete pénznek” nevezik, ez az ukrán hadsereg pénze, ami felett Zelenszkij maga rendelkezik, nincs hivatalos nyoma. A kézpénzes kifizetéseket a tisztek intézik, ezért utazott a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojjal is egy volt ukrán tiszt"
- mondta a volt kém, aki azt is kifejtette:
Az ukrán pénzt általában Olaszországból indítják el, Ausztrián keresztül érkezik Magyarországra.
"A kézpénzen kívül banki átutalásokat is intéznek egy speciális alkalmazáson keresztül, ami elrejti a küldőt. Tavaly 2 vagy 3 százezer eurót utaltak Magyar Péternek svájci bankszámlákon keresztül, amikor készpénz helyett “hivatalos pénzre” volt szüksége. A pénzszállítást intéző ügynökök egymással rejtett csatornákon tartják a kapcsolatot, hogy a magyar titkosszolgálat elől rejtve maradjanak" - mondta el.
Mindezt persze nem csak úgy "ajándékba" kapja Magyar Péter. Ezért sok mindent várnak el tőle. Pont ezért a Tisza már jó előre eltervezte, hogy viszonozza majd a segítséget, és kidolgozta az adócsomagját, amely mindent, és mindenkit megadóztatna, a fiataloktól kezdve a családosokig, és a nyugdíjasokat. Mindezt azért, hogy magyar emberek pénzét Ukrajnába küldje, ahogy attól sem riadna vissza, hogy magyar katonákat küldjön a frontra.
Eközben Orbán Viktor mindent megtesz azért, hogy megvédje Magyarország szuverenitását. Többször is kijelentette, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem fog magyar pénz Ukrajnába kerülne, még kevésbé magyar emberek a frontra.
