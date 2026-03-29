Az ukrán elnök egykori honfitársa, Konsztantyin Bondarenko a napokban jelentette meg leleplező könyvét Zelenszkij maffia módszereiről. Ami ebben a könyvben szerepel, az nem kispályás: szerepel benne öngyilkosságnak álcázott gyilkosság, emberrablás és egy jó adag tömeges bebörtönzés. Ezek fényében még aggasztóbb, amikor az ukránok Orbán Viktort és családját fenyegeti halálosan. Rémisztő, ahogy az ukrán titkosszolgálat működik.
Budapesten is bemutatták Bondarenko tényfeltáró könyvét, ami a Joker címet kapta. Az egykori ukrán újságíró, aki a rendszer elnyomása elő Ausztriába emigrált állítja, Volodimir Zelenszkij nem a nyugati média messiása, hanem a modern politika kiszámíthatatlan Jokere. A több mint 500 oldalas kötet lényegében a Zeleszkij-rezsim élő vádirata, ami közelről mutatja be a komikusként induló, majd Ukrajna legsötétebb korszakát elhozó politikus pályafutását — írja a Mandiner.
Bondarenko állítja, amióta Zelenskij van hatalmon, megszaporodtak a furcsa, balesetnek beállított halálesetek és a rejtélyes eltűnések.
És az egész még a háború kitörése előtt kezdődött.
Anton Poljakov, Zelenszkij egykori párttársa 2021-ben több módosító javaslatot is benyújtott Zelenszkij törvénytervezeteivel szemben. Ezeknek az lett volna a lényege, hogy az Ukrán Nemzeti Bank ne férjen hozzá a magántulajdonhoz.
Nos, Anton Poljakov 2021 októberében ismeretlen okból, tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Utólag a korboncnok azt írta a papírra, hogy koszorúér-probléma okozta a halálát. Nem úszta meg Poljakov közeli barátja, Valerij Davidenko sem, aki tisztázatlan körülmények között öngyilkos lett.
Különösen nagy port kavart az az ügy, amikor Zelenszkij elraboltatta elődje bizalmi emberét, Mikola Csausz bírót. A bíró Moldova fővárosában tartózkodott, amikor az ukrán titkosszolgálat, az SZBU emberei elrabolták és visszavitték Ukrajna területére.
Az esetet videó is rögzítette, és hatalmas felháborodás övezte, ezért Zelenszkij úgy döntött, elkábítva visszaviteti a férfit Moldovába, mintha az egész meg sem történt volna.
Nos, a tervet nem sikerült véghezvinni, ugyanis a hajóút (pontosabban csónakkal való ringatózás) során a férfi magához tért, a katonákkal dulakodni kezdett, így végül újra Kijevben kötött ki, ahol bebörtönözték.
Az esetről természetesen a korábbi elnök, Petro Porosenko is tudomást szerzett. Azonban amikor tenni akart volna valamit barátjáért, akkor hazaárulás vádjával elítélték. De nem ő az egyetlen, aki börtönben kötött ki.
Több aktivista, költő és energetikai szakértő is börtönbe került a Zelenszkij-rezsim alatt. Lényegében mindenki, aki kritikus volt a rendszerrel, vagy korábban Zelenszkijnek nem tetsző megnyilvánulásai voltak.
Az egyik politikai elemzőt, Dmitro Dzsanngirovot például arra kényszerítették, hogy tegyen közzé egy bűnbánó videót, amiért a rendszert kritizálta, majd ezt követően nyomtalanul eltűnt.
Civil önkéntesekkel együttműködve az ukrán biztonsági szolgálatok úgynevezett „megbízhatatlan” személyek felkutatásába kezdtek: olyanokat kerestek, akik a háború előtt oroszbarát nézeteket vallottak, rendszeresen szerepeltek orosz politikai talk show-kban, vagy akikről azt feltételezték, hogy Oroszországnak dolgoznak
— olvasható a könyvben.
Zelenszkij saját embereit sem kíméli, ha úgy érzi valaki ellene fordul, akkor mindegy, hogy az korábban szövetséges volt-e, vagy sem. Szerhij Seffir az elnök főtanácsadója volt, de valamivel kihúzhatta a gyufát Zelenszkijnél, autójára háromszor rálőttek. Ő életben marad, de volt, aki nem volt ilyen szerencsés.
A belső tisztogatások a katonaságra is kiterjedtek, Hennagyij Csasztyakov őrnagyot egy pohárkészletnek álcázott gránáttal robbantották fel.
Emlékeztetnénk, ez az ország akar csatlakozni az unióhoz. És ezzel az országgal rázott kezet a Tisza Párt, mondván, hogy megválasztásuk esetén segíti is a csatlakozásukat. Ezért fogalmaz úgy Orbán Viktor miniszterelnök, hogy az áprilisi választás sorsfordító lesz.
(Ripost)
