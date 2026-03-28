Ábrahám Róbert a tiszás drogbotrányról: Nagy mennyiségű kokaint csak a nagyfiúk tudnak beszerezni

Adja magát a kérdés, hogy Tisza vezetői a drogokat honnan szerezhették be, illetve, hogy milyen bűnözői kapcsolataik vannak? És ami legalább ennyire fontos, honnan volt a pénz ezekre?

Radnai Márk (balra) több videóban is kokainról beszél. De honnan szerezhette be?

"Ami biztos, hogy a kokaint a Tiszások valakitől beszerezték. Nagy eséllyel egy dílertől. Ami biztos, hogy Radnai Márk azon a bizonyos felvétel kokainról beszél. A drogpiacok pedig úgy néznek ki, hogy vannak a könnyen hozzáférhető, alsó kategóriás kábítószerek, mint speed, az extasy, vagy a herbal. Ezeket könnyebben be lehet szerezni. A kokaint viszont csak a nagyok, csak a kemény gyerekek tudnak beszerezni, az nem egy hétköznapi kábítószer” – mondja Ábrahám Róbert oknyomozó újságíró.

Ráadásul Radnai Márk, Magyar Péter jobbkeze, bizalmasa, a Tisza Párt alelnöke az ominózus felvételen rengeteg kokainról, vagy ahogy ő fogalmaz g***ci sok kokainról beszél, így még inkább felmerül a kérdés, hogy a tiszásoknak milyen alvilági kapcsolatai vannak.

Egy másik, jól ismert felvételen, egy szoba látható. Az érintett szobáról maga Magyar Péter ismerte el, hogy ott szakításuk után hónapokkal lefeküdt Vogel Evelinnel. Ahogy Ábrahám Róbert mondja, itt is jól kivehető, hogy egy tálcán kokain van.

"Egy tálcán, egy jó nagy adag kábítószer látható, amit ugye Magyar Péter el is ismer, hogy abban a buliban valóban ott volt, tehát ezt ő elmondja, hogy volt ott egy tálcán kábítószernek látszó valami. Na most, ha igazat mond, és a szemünk sem csal, hát akkor ott több tíz gramm kokainról beszélünk, ami már egy nagyon nagy tétel. Azt nem tudja beszerezni akárki. Ahhoz bizony nagyfiúnak, nehézpályásnak kell lenni, hogy ekkora adagot valaki be tudjon szerezni" - teszi hozzá az ismert oknyomozó újságíró, aki azt is mondja, a kokain "véresen" kerül mindenhova.

A kokainért ölnek, gyilkolnak, háborúk zajlanak, csempész útvonalon érkezik. A kokain az egy másik szint.

Miből futja kokainra?

Ráadásul egy gramm kokain legalább 25 ezer forintba, vagy még ennél is többe kerül. Ha 20 grammal számolunk, az 500 ezer forint, ami már egy jelentős összeg. Nem beszélve arról, amiről Radnai beszél, vagyis az óriási mennyiségről. Adja magát egy kérdést, hogy honnan? Ki finanszírozza ezt?