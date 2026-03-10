Március 15-én rekord részvétel mellett zajlott le az idei Békemenet, ahol ezúttal nemcsak a politikai üzenetek, hanem az emberi történetek is reflektorfénybe kerültek. A tömegben számos család vonult, ám egy különleges társaság szinte minden tekintetet magára vonzott: a 10 gyerekes Esztány család.

A 10 gyerekes Esztány családot a nagyszülők is elkísérték a Békemenetre Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Sokak számára emlékezetessé vált az a jelenet, amikor Sipos Erzsébet, Orbán Viktor édesanyja észrevette őket. A legkisebb gyermeket karján tartó édesanya mellett sorakozó testvérek látványa őt is megérintette.



Nézd, 10 gyerek van! De gyönyörűek mind!

– kiáltott fel meghatottan Erzsi néni.

Erzsi néninek jólesett a hatalmas tömeg támogatása

A család készséggel szóba elegyedett vele. A Bors is beszélgetett a Békemenet után a családdal. Kiderült: számukra a részvétel nem csupán jelenlét, hanem küldetés.

Mi szolgálatot teljesítünk

– mondta lapunknak Esztány Erika.

Pártpolitikán túl, a magyar nemzetnek össze kell tartania. Mi a végekről is akkor meg kell induljunk



- tette hozzá.

A család nem egyedül érkezett: a nagyszülők is elkísérték őket, így valódi többgenerációs közösségként jelentek meg a rendezvényen. Amikor egy közös fotóra kérték őket, a tíz gyermek összeállítása a képre nem volt egyszerű feladat – de talán éppen ez a nyüzsgő, élő dinamika adja a család valódi erejét.

Esztány Erika a 10. gyerekkel a kezében Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A 10 gyerekes család őrzi a hagyományokat

Az Esztány család Csíkszentléleken él, ahol a mindennapok szorosan kötődnek a hagyományos életmódhoz. A családi birtokon mindenkinek megvan a maga feladata, állatokat tartanak és sok mindent maguknak állítanak elő. Az édesapa, Esztány Zsolt fafaragással foglalkozik, míg Erika a szövés mesterségét adja tovább gyermekeinek.

Ez náluk tudatos értékválasztás, a kézművesség, az önellátás és a családi összetartás egyaránt meghatározó az életükben. A sokgyermekes lét nem véletlen döntés a családban, mélyen gyökerezik a felmenők példájában.Esztány Zsolt 1976-ban született Csíkszeredában, egy háromgyermekes családban. Különösen nagy hatással volt rá anyai nagymamája, Vass Julianna, aki nyolc lányt nevelt fel, és egészen 99 éves koráig élt. Hatalmas családot hagyott maga után: 20 unokát és 56 dédunokát. Ez a minta a mai napig él a családban: a leszármazottak körében gyakori a három-négy gyermek vállalása, az Esztány család azonban még ezt is túlszárnyalta.