A Békemenet nyerte az érdeklődési versenyt a médiában is

Március 15-én erődemonstrációt tartott a Fidesz és a Tisza Párt is Budapesten. A Nézőpont Intézet médiaelemzése alapján nemcsak a résztvevők fordultak nagyobb érdeklődéssel a Békemenet felé, de a sajtóban is több megjelenés foglalkozott a kormánypárti eseménnyel, mint az ellenzéki Nemzeti Menettel.

A hagyományos (nyomtatott, televíziós, rádiós és online) médiában március 13. és 15. között összesen 1870 sajtómegjelenés foglalkozott a Békemenettel, míg a Tisza Párt rendezvényéről mindössze 574 cikk jelent meg. Csak Orbán Viktor beszédéről 191 beszámoló látott napvilágot, míg Magyar Péter előadásával 96 cikk foglalkozott. A Tisza Párt rendezvényén megjelenő ukrán zászlóról 46 alkalommal számolt be a sajtó.

A Békemenet híre is több emberhez juthatott el. Míg a kormánypárti eseménnyel kapcsolatos beszámolók összesen 6,1 millió választó által olvasott médiafelületen jelent meg, az ellenzéki rendezvényről beszámoló médiumok maximális elérése kevesebb, mint 5,4 millió fő tájékozódhatott. Az elérésszám-becsléshez a Nézőpont Intézet az egyes médiumok átlagos fogyasztási adatait vette figyelembe.

Nemcsak érdeklődésben, de az események megítélésében is nagy különbségek mutatkoztak. A kormánypárti rendezvényről a sajtómegjelenések négyötöde (82 százaléka) pozitívan számolt be, míg a TISZA Párt megmozdulása megosztó volt a médiumok körében, azonos arányban voltak a pozitív (22 százalék) és negatív (24 százalék) hangvételű beszámolók – írja a Nézőpont Intézet.