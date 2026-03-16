A Békemenet nyerte az érdeklődési versenyt a médiában is

Március 15-én erődemonstrációt tartott a Fidesz és a Tisza Párt is Budapesten. A Nézőpont Intézet médiaelemzése alapján nemcsak a résztvevők fordultak nagyobb érdeklődéssel a Békemenet felé, de a sajtóban is több megjelenés foglalkozott a kormánypárti eseménnyel, mint az ellenzéki Nemzeti Menettel.
A hagyományos (nyomtatott, televíziós, rádiós és online) médiában március 13. és 15. között összesen 1870 sajtómegjelenés foglalkozott a Békemenettel, míg a Tisza Párt rendezvényéről mindössze 574 cikk jelent meg. Csak Orbán Viktor beszédéről 191 beszámoló látott napvilágot, míg Magyar Péter előadásával 96 cikk foglalkozott. A Tisza Párt rendezvényén megjelenő ukrán zászlóról 46 alkalommal számolt be a sajtó.
A Békemenet híre is több emberhez juthatott el. Míg a kormánypárti eseménnyel kapcsolatos beszámolók összesen 6,1 millió választó által olvasott médiafelületen jelent meg, az ellenzéki rendezvényről beszámoló médiumok maximális elérése kevesebb, mint 5,4 millió fő tájékozódhatott. Az elérésszám-becsléshez a Nézőpont Intézet az egyes médiumok átlagos fogyasztási adatait vette figyelembe.
Nemcsak érdeklődésben, de az események megítélésében is nagy különbségek mutatkoztak. A kormánypárti rendezvényről a sajtómegjelenések négyötöde (82 százaléka) pozitívan számolt be, míg a TISZA Párt megmozdulása megosztó volt a médiumok körében, azonos arányban voltak a pozitív (22 százalék) és negatív (24 százalék) hangvételű beszámolók – írja a Nézőpont Intézet.
|Összes megjelenés (db)
|Összes potenciális elérés (ezer fő)
|Pozitív megjelenések száma (db)
|Negatív megjelenések száma (db)
|Semleges megjelenések száma (db)
|Békemenet
|1 870
|6 122
|1 525
|64
|281
|Nemzeti Menet
|574
|5 869
|128
|136
|310
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.