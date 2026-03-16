A Békemenet nyerte az érdeklődési versenyt a médiában is

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 16:08
Nézőpont Intézetelemzés
A Békemenettel kapcsolatos hírek több mint 6,1 millió magyar választóhoz jutottak el, míg a Nemzeti Menettel kapcsolatosak csak 5,4 millió főt érhettek el. Az online és elektronikus sajtó háromszor nagyobb érdeklődéssel fordult a kormánypárti rendezvény felé, melyről 1870 sajtómegjelenés született szemben az ellenzéki eseményről szóló 574 beszámolóval. Míg a kormánypárti megmozdulással foglalkozó megjelenések négyötöde pozitív volt, addig a TISZA Párt rendezvényének megítélése megosztott volt a híranyagokban.

Március 15-én erődemonstrációt tartott a Fidesz és a Tisza Párt is Budapesten. A Nézőpont Intézet médiaelemzése alapján nemcsak a résztvevők fordultak nagyobb érdeklődéssel a Békemenet felé, de a sajtóban is több megjelenés foglalkozott a kormánypárti eseménnyel, mint az ellenzéki Nemzeti Menettel.

Békemenet / Fotó: MW

A hagyományos (nyomtatott, televíziós, rádiós és online) médiában március 13. és 15. között összesen 1870 sajtómegjelenés foglalkozott a Békemenettel, míg a Tisza Párt rendezvényéről mindössze 574 cikk jelent meg. Csak Orbán Viktor beszédéről 191 beszámoló látott napvilágot, míg Magyar Péter előadásával 96 cikk foglalkozott. A Tisza Párt rendezvényén megjelenő ukrán zászlóról 46 alkalommal számolt be a sajtó.

A Békemenet híre is több emberhez juthatott el. Míg a kormánypárti eseménnyel kapcsolatos beszámolók összesen 6,1 millió választó által olvasott médiafelületen jelent meg, az ellenzéki rendezvényről beszámoló médiumok maximális elérése kevesebb, mint 5,4 millió fő tájékozódhatott. Az elérésszám-becsléshez a Nézőpont Intézet az egyes médiumok átlagos fogyasztási adatait vette figyelembe.

Nemcsak érdeklődésben, de az események megítélésében is nagy különbségek mutatkoztak. A kormánypárti rendezvényről a sajtómegjelenések négyötöde (82 százaléka) pozitívan számolt be, míg a TISZA Párt megmozdulása megosztó volt a médiumok körében, azonos arányban voltak a pozitív (22 százalék) és negatív (24 százalék) hangvételű beszámolók – írja a Nézőpont Intézet.  

 Összes megjelenés (db)Összes potenciális elérés (ezer fő)Pozitív megjelenések száma (db)Negatív megjelenések száma (db)Semleges megjelenések száma (db)
Békemenet1 8706 1221 52564281
Nemzeti Menet5745 869128136310

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
