Orbán Viktor: Nem engedjük, hogy a pénzünket Ukrajnába vigyék

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 12:24
Zelenszkijukrajna
Zelenszkij hiába sérteget minket, miközben várná a pénzünket is...

"Hiába a sértegetés, az álláspontunk változatlan: mi nem fogjuk finanszírozni Ukrajnát!" – jelentette ki Orbán Viktor annak kapcsán, hogy Zelenszkij "taslikat osztogat", miközben követeli a magyarok pénzét. A miniszterelnök a hatvani Háborúellenes Gyűlésen tartott beszédében kiemelte: 

Semmiképpen nem engedhetjük meg, hogy a pénzünket elvigyék Ukrajnába! 

Hozzátette: épp ezért indult a Nemzeti Petíció, melyben minden magyar elmondhatja a véleményét és tiltakozhat Brüsszel akciója ellen.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

