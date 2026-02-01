Orbán Viktor: Nem engedjük, hogy a pénzünket Ukrajnába vigyék

"Hiába a sértegetés, az álláspontunk változatlan: mi nem fogjuk finanszírozni Ukrajnát!" – jelentette ki Orbán Viktor annak kapcsán, hogy Zelenszkij "taslikat osztogat", miközben követeli a magyarok pénzét. A miniszterelnök a hatvani Háborúellenes Gyűlésen tartott beszédében kiemelte:

Semmiképpen nem engedhetjük meg, hogy a pénzünket elvigyék Ukrajnába!

Hozzátette: épp ezért indult a Nemzeti Petíció, melyben minden magyar elmondhatja a véleményét és tiltakozhat Brüsszel akciója ellen.