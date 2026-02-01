Orbán Viktor: Nem engedjük, hogy a pénzünket Ukrajnába vigyék

"Hiába a sértegetés, az álláspontunk változatlan: mi nem fogjuk finanszírozni Ukrajnát!" – jelentette ki Orbán Viktor annak kapcsán, hogy Zelenszkij "taslikat osztogat", miközben követeli a magyarok pénzét. A miniszterelnök a hatvani Háborúellenes Gyűlésen tartott beszédében kiemelte:
Semmiképpen nem engedhetjük meg, hogy a pénzünket elvigyék Ukrajnába!
Hozzátette: épp ezért indult a Nemzeti Petíció, melyben minden magyar elmondhatja a véleményét és tiltakozhat Brüsszel akciója ellen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.