Orbán Viktor: Az első nemzeti petíció sikeresen kézbesítve – fotók

Majd később megosztott egy újabb felvételt is, azon már azt láthattuk, ahogy arról faggat egy postást, hogyan is kell jól kézbesíteni egy levelet, mire viccesen rá is vágta, hogy ő igazából úgyis személyesen fogja átadni a titokzatos illetőnek a Nemzeti Petíciót.

A miniszterelnök most pedig egy galériát is megosztott a nagy napról, melyhez azt írta:

Az első nemzeti petíció sikeresen kézbesítve!

Orbán Viktor: Az első nemzeti petíció sikeresen kézbesítve!