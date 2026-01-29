Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Adél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Az első nemzeti petíció sikeresen kézbesítve – fotók

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 17:47
kézbesítésnemzeti petíciófotó
Ma igazán különleges élményben lehetett része valakinek, ugyanis Orbán Viktor személyesen kézbesítette az első Nemzeti Petíciót.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor a nem mindennapi eseménnyel kapcsolatban több bejegyzéssel is jelentkezett a nap folyamán a közösségi oldalán, mások mellett megosztott egy videót Németh Balázzsal

Orbán Viktor: Az első nemzeti petíció sikeresen kézbesítve
Orbán Viktor: Az első nemzeti petíció sikeresen kézbesítve Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A mai meló az, hogy a Balázzsal kivisszük ezt a petíciót a címzettnek, akinek most nem áruljuk el a nevét. Mi leszünk a postások: egészen pontosan én leszek a postás. Mindig nyiss ajtót a postásnak, hátha én vagyok az!

- fogalmazott a videóban. 

Majd később megosztott egy újabb felvételt is, azon már azt láthattuk, ahogy arról faggat egy postást, hogyan is kell jól kézbesíteni egy levelet, mire viccesen rá is vágta, hogy ő igazából úgyis személyesen fogja átadni a titokzatos illetőnek a Nemzeti Petíciót

A miniszterelnök most pedig egy galériát is megosztott a nagy napról, melyhez azt írta: 

Az első nemzeti petíció sikeresen kézbesítve!

Orbán Viktor: Az első nemzeti petíció sikeresen kézbesítve!

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu