Orbán Viktor: Az első nemzeti petíció sikeresen kézbesítve – fotók

Orbán Viktor a nem mindennapi eseménnyel kapcsolatban több bejegyzéssel is jelentkezett a nap folyamán a közösségi oldalán, mások mellett megosztott egy videót Németh Balázzsal.
A mai meló az, hogy a Balázzsal kivisszük ezt a petíciót a címzettnek, akinek most nem áruljuk el a nevét. Mi leszünk a postások: egészen pontosan én leszek a postás. Mindig nyiss ajtót a postásnak, hátha én vagyok az!
- fogalmazott a videóban.
Majd később megosztott egy újabb felvételt is, azon már azt láthattuk, ahogy arról faggat egy postást, hogyan is kell jól kézbesíteni egy levelet, mire viccesen rá is vágta, hogy ő igazából úgyis személyesen fogja átadni a titokzatos illetőnek a Nemzeti Petíciót.
A miniszterelnök most pedig egy galériát is megosztott a nagy napról, melyhez azt írta:
Az első nemzeti petíció sikeresen kézbesítve!
