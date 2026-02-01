Orbán Viktor: Üzenjük meg a tiszásoknak, hogy ne uszítsák az embereket!

Ahhoz képest,. hogy a Tisza Párt elvileg "szeretetországot" építene, bűnözőket vezényeltek a Lázárinfó gyöngyösi rendezvényére – számolt be róla a hétvégén a Facebookon a Fidesz. A történtekről Orbán Viktor is szót ejtett a hatvani Háborúellenes Gyűlésen. Ide vonatkozó mondatait most a közösségi oldalán is megosztotta.

"Sok mindent láttam, de olyat, hogy bűnözők, bandába szerveződve, egy párt megbízásából elmenjenek egy békés összejövetelre, mint amilyen a mi gyöngyösi Lázárinfónk volt, és ott balhét csináljanak azzal a céllal, hogy megfélemlítsék a fideszeseket, ilyet még nem láttam" - jelentette ki a szombati gyűlésen a miniszterelnök, hozzátéve: