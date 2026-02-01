Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Orbán Viktor: Üzenjük meg a tiszásoknak, hogy ne uszítsák az embereket!

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 10:24
Tisza PártOrbán Viktor
Orbán Viktor a DPK hatvani Háborúellenes Gyűlésén a Tisza Párt közelmúltban tett akcióiról is ejtett pár szót.

Ahhoz képest,. hogy a Tisza Párt elvileg "szeretetországot" építene, bűnözőket vezényeltek a Lázárinfó gyöngyösi rendezvényére – számolt be róla a hétvégén a Facebookon a Fidesz. A történtekről Orbán Viktor is szót ejtett a hatvani Háborúellenes Gyűlésen. Ide vonatkozó mondatait most a közösségi oldalán is megosztotta.

"Sok mindent láttam, de olyat, hogy bűnözők, bandába szerveződve, egy párt megbízásából elmenjenek egy békés összejövetelre, mint amilyen a mi gyöngyösi Lázárinfónk volt, és ott balhét csináljanak azzal a céllal, hogy megfélemlítsék a fideszeseket, ilyet még nem láttam" - jelentette ki a szombati gyűlésen a miniszterelnök, hozzátéve:

Üzenjük meg a tiszásoknak, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, és ne uszítsák a cigányokat a magyarok ellen, mert abból meg baj lesz. Magunkat meg figyelmeztessük arra, hogy ne üljünk föl semmilyen provokációra, hanem szépen, higgadtan, nyugodtan tekintsük át ezeket a nehéz kérdéseket, és találjuk meg a közös válaszokat!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
