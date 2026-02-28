Orbán Viktor: Így állunk...

Orbán Viktort arról kérdezték, hogy a kőolajjal kapcsolatos helyzet nem hasonlít-e arra, ami az Antall-kormány idején történt.
Az egy másik ügy volt, mert inkább orosz-magyar ellentét volt. Itt nem erről van szó, itt az oroszok, azok, mi úgy tudjuk, hogy adják az olajat, persze ezt folyamatosan figyeljük.
A miniszterelnök azt is elmondta, krízis szempontjából mennyire ér össze a két helyzet.
Most erősebbek vagyunk, felkészültebbek vagyunk, időben gondoskodtunk a tartalékokról, és a gáz esetében, ami akkor a problémát okozta, kiépítettünk egy alternatív szállítási útvonalat, ki tudjuk kerülni Ukrajnát délről. De figyelni kell, mert az ukránok mindenre képesek, akár arra is, hogy a déli vezetékeinket, a gázvezetékeinket megrongálják. Ne felejtsük el, hogy az Északi Áramlat vezetéket, ami Németországé volt, tehát egy Magyarországnál jóval nagyobb országé, azt is felrobbantották. Szerintem van összefüggés a választás meg az ukránok lépése között, mert miért most csinálják, hát miért nem korábban? De a választások miatt úgy látom, hogy most elszántak, hogy balhét csinálnak, egy gazdasági káoszt akarnak csinálni, aminek az az értelme, hogy Magyarországon nemzeti kormány van, én világosan megmondtam, hogy mi nem fogjuk támogatni az ő uniós tagságukat.
