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Gyászol a magyar sport: elhunyt a legenda

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 15:52
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Rengetegen gyászolják a magyar jégkorong legendáját. Terjék István 67 éves volt.

Gyásznap a szerda a magyar jégkorong társadalom számára. Elhunyt Terjék István hatszoros magyar bajnok, válogatott jégkorongozó, a BVSC, a Székesfehérvári Volán és az FTC hátvédje egy B és öt C csoportos jégkorong-világbajnokság résztvevője.

terjék istván halála
Elhunyt Terjék István. Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Terjék Istvánt gyászolják

Halálhírét a Magyar Jégkorongszövetség és a Ferencvárosi Torna Club közölte szerdán.

Gyászol a magyar jégkorong-társadalom.

Életének 67. esztendejében elhunyt Terjék István hatszoros Magyar Bajnok, válogatott jégkorongozó, a BVSC, a Székesfehérvári Volán és az FTC hátvédje, egy B és öt C csoportos jégkorong-világbajnokság résztvevője.

Emlékét megőrizzük.

Nyugodjon békében.

- írja a Magyar Jégkorongszövetség. Azonban halálának okát nem hozták nyilvánosságra - írja a Blikk.

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