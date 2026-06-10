Gyászol a magyar sport: elhunyt a legenda

Gyásznap a szerda a magyar jégkorong társadalom számára. Elhunyt Terjék István hatszoros magyar bajnok, válogatott jégkorongozó, a BVSC, a Székesfehérvári Volán és az FTC hátvédje egy B és öt C csoportos jégkorong-világbajnokság résztvevője.
Halálhírét a Magyar Jégkorongszövetség és a Ferencvárosi Torna Club közölte szerdán.
Gyászol a magyar jégkorong-társadalom.
Életének 67. esztendejében elhunyt Terjék István hatszoros Magyar Bajnok, válogatott jégkorongozó, a BVSC, a Székesfehérvári Volán és az FTC hátvédje, egy B és öt C csoportos jégkorong-világbajnokság résztvevője.
Emlékét megőrizzük.
Nyugodjon békében.
- írja a Magyar Jégkorongszövetség. Azonban halálának okát nem hozták nyilvánosságra - írja a Blikk.
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