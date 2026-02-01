Orbán Viktor: "Az ember értékét az elvégzett munkája minősége adja"

Orbán Viktor a hatvani Háborúellenes Gyűlésen nézői kérdésre válaszolva beszélt a cigány–magyar együttélésről is. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy a 2010-ben a kormány szövetséget kötött a romákkal.
Egy embernek az értékét az elvégzett munkájának a minősége adja, nem a származása, még csak nem is az iskolája!
- jelentette ki Orbán Viktor a telt házas eseményen. A miniszterelnök emlékeztette a jelenlévőket, hogy 2010-ben szövetséget kötöttek a romákkal, aminek meg is lett a gyümölcse:
Megdupláztuk a felsőfokú végzettséggel rendelkező cigány honfitársaink számát, több mint megdupláztuk az érettségivel rendelkezők számát, és ők munkát is találtak a munkaerőpiacon.
Orbán Viktor szerint nagyon nagy szó, hogy ma már az emberek rájöttek, hogy nem segélyből, hanem munkából kell megélniük
Gratulálok azoknak a cigány honfitársainknak, akik munkanélküliből elmentek közfoglalkoztatottnak, onnan meg elmentek a piacra dolgozni
A gyöngyösi Lázárinfón történtek kapcsán kiemelte, hogy olyat még nem látott, hogy bűnözők bandába szerveződve, egy párt megbízásából elmenjenek egy békés összejövetelre és ott balhét csináljanak.
Ezt nem fogjuk elfogadni
– húzta alá. A kormányfő megjegyezte, hogy emberölés, rablás, kényszerítés, lopás, szexuális erőszak van azoknak a priuszán, akiket a Tisza a fideszesekre küldött. Őket szervezték bandába és küldték rá a fideszesekre.
Álljunk meg egy pillanatra! Üzenjük meg a tiszásoknak, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, és ne uszítsák a cigányokat a magyarok ellen, mert abból baj lesz!
