Zsigmond Barna Pál: „Öt fiam van, nem küldöm őket idegen érdekekért harcolni”

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 12:40
HatvanZsigmond Barna Pál
Létfontosságú, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból – jelentette ki a parlamenti államtitkár. Zsigmond Barna Pál a hatvani Háborúellenes Gyűlésen elmondta: a béke megőrzése a választások legnagyobb tétje.

Zsigmond Barna Pál arra kéri az embereket, próbálják saját családjukon keresztül elképzelni, mit jelentene a háború, mert így lehet a legjobban megérteni a béke fontosságát. 

Zsigmond Barna Pál
Zsigmond Barna Pál a 12. budapesti választókerületben indul a 2026-os választásokon (Fotó: Metropol)

Gondolják végig azt, hogy ha a gyermekeiket vagy testvéreiket vagy szüleiket hadszíntéren látnák, akkor az mekkora szenvedést jelentene!

– fogalmazott a Metropolnak az parlamenti államtitkár.

A politikus személyes példát is hozott.

Nekem öt fiam van, és én nem szeretném azt, hogy ők távoli frontokon harcoljanak idegen érdekekért

– mondta határozottan.

Zsigmond Barna Pál szerint Magyarország számára különösen nagy érték a béke, mert a mostani generáció még nem tapasztalta meg közvetlenül a háború pusztítását.

A béke hatalmas kincs, és talán mi szerencsések vagyunk, hogy nem éltünk át háborút. De akár a vajdasági magyarok, akár a kárpátaljai magyarok benne vannak a háborúban. Érdemes őket meghallgatni, hogy ez milyen szenvedéssel jár, milyen veszélyekkel jár

– hangsúlyozta. 

Szerinte a választások egyik legfontosabb kérdése éppen a béke megőrzése - mondta Hatvanban a Háborúellenes Gyűlésen. Arra a kérdésre, hogy ezért vállalta-e a jelöltséget, így válaszolt:

Ezért is vállaltam. Nagyon fontos, hogy megőrizzük a békét, hiszen láthatjuk, hogy Európa háborúba tart, vagy legalábbis háborús pszichózis van Brüsszelben.

Mint azt a Metropol megírta, Zsigmond Barna Pál Újpest és Angyalföld iránt elkötelezett helyi szereplőként, családapaként, közösségi emberként és volt alpolgármesterként szerzett tapasztalataira építve készül a megméretésre. Úgy véli, a politika elsősorban szolgálat, amelynek célja az itt élők mindennapjainak jobbá tétele. Interjúnkban arról is beszélt, miért lát nagyobb potenciált a kerületben, milyen változtatásokat tart szükségesnek, és hogyan képzeli el a párbeszédet a helyi közösségekkel.

