Ifjabb Schobert Norbert nem kertelt a Háborúellenes Gyűlésen: Rengeteg civil áldozattal jár egy háború

Ifjabb Schobert Norbert is jelen volt a január 31-én megrendezett hatvani Háborúellenes Gyűlésen, ahol a fiatal generáció felelősségéről és a béke értékéről is szó esett. A rendezvényen Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere kérdezte arról, szerinte a mai fiatalok mennyire értik, mi a valódi tétje az ilyen megmozdulásoknak.

Ifjabb Schobert Norbert több Háborúellenes Gyűlésen is részt vett (Fotó: Mediaworks)

Ifjabb Schobert Norbert a Háborúellenes Gyűlésen a béke értékéről beszélt

Norbi válaszában egy megrázó, mindenki számára jól látható példát hozott fel, amely szerinte világosan megmutatja, milyen következményekkel jár egy fegyveres konfliktus, és miért nem szabad félvállról venni a béke kérdését:

Van egy szomorú példa: Ukrajna, ahol láthatjuk, hogy az embereknek a mindennapi élete is bizonytalanná vált, és rengeteg civil áldozattal jár egy háború, és szerintem ennél nagyobb példát nem tudna a világ nekik mutatni, és nincs is tőlünk nagyon messze. Szerintem ebből kéne annyi dolgot levenniük, hogy lássák azt, hogy egy háború az milyen következményekkel jár, és hogy összefogásra van szükség, mert ezt komolyan kell venni. Én úgy gondolom, hogy nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, jelenleg az országban biztonság van, ugyanis ez egy hatalmas kincs, hogy úgy mehetünk el sétálni, úgy mehetünk be a belvárosba, úgy csinálhatunk minden szabadidős programot, hogy nem kell attól félnünk, hogy az életünk veszélybe kerül

– mondta Ifjabb Schobert Norbert.

Ifjabb Schobert Norbert szavai jól illeszkedtek a gyűlés üzenetéhez: a béke nem magától értetődő állapot, hanem olyan érték, amelynek jelentőségét a fiatalabb generációknak is meg kell érteniük – még mielőtt túl késő lenne.