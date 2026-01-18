Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Piroska névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A kormány minden megtesz , hogy ne sodródjon bele Magyarország a háborúba

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 12:40
Szalay-Bobrovnicky KristófMiskolc
Miskolcon ismét sokan álltak ki a béke mellett. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint ezek a találkozók azért nagyon fontosak, mert az azonosan gondolkodók erőt adnak egymásnak.
Bors
A szerző cikkei

Szombaton Miskolcon folytatódott a Háborúellenes Gyűlések sora, ahol Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter elmondta, hogy ezeken az eseményeken rengeteg hasonló gondolkodású ember összejön, akik erőt adnak egymásnak. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: a Háborúellenes Gyűléseken erőt adunk egymásnak!
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: a Háborúellenes Gyűléseken erőt adunk egymásnak! Fotó: Tumbász Hédi / ripost

 

Látjuk egymást, beszélünk egymással. Ugyanarról a kérdésről beszélünk, de mindenki kicsit a maga szempontjából, a maga élethelyzetéből közelít ehhez a kérdéshez. Sajnos az a helyzet, hogy hiába vagyunk túl egy véres és borzalmas XX. századon, hiába hitték sokan azt, hogy ezt az egész kérdést már magunk mögött tudhatjuk és koncentrálhatunk a mindennapi életünkre

– mondta a honvédelmi miniszter, majd hozzátette, hogy a háború veszélye itt lebeg a fejünk felett, ezért a békéért közösen kell megtenni mindent és ennek a legjobb módja az ilyen gyűléseken való megjelenés, a beszédek meghallgatása és utána az ehhez kapcsolódóan a politikai akciók végrehajtása.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Háború vagy béke, biztonság vagy bizonytalanság

A honvédelmi miniszter elmondta, hogy Magyarországon a választások előtt letisztulnak a dolgok.

Vagyunk mi. Az a kormány, ami a háború kitörése óta folyamatosan minden megtesz annak érdekében, hogy ne sodródjon bele Magyarország ebbe a háborúba. És van az ellenzékünk, amely tagja annak az Európai Uniós Néppártnak, amely a legfőbb támogatója, előmozdítója és tolója a háborúnak

– fogalmazott Szalay-Bobrovinczky Kristóf, aki azt is elmondta, hogy az ellenzék a háború előkészítésén és annak folytatásán dolgozik. Ezt érdemes odafigyelni és észrevenni ezt, mert az összes többi az duma. Abban nagyon nagy az ellenfél, mi a tettek emberei vagyunk, cselekszünk, védjük a magyarokat. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu