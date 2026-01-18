Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A kormány minden megtesz , hogy ne sodródjon bele Magyarország a háborúba

Szombaton Miskolcon folytatódott a Háborúellenes Gyűlések sora, ahol Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter elmondta, hogy ezeken az eseményeken rengeteg hasonló gondolkodású ember összejön, akik erőt adnak egymásnak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: a Háborúellenes Gyűléseken erőt adunk egymásnak! Fotó: Tumbász Hédi / ripost

Látjuk egymást, beszélünk egymással. Ugyanarról a kérdésről beszélünk, de mindenki kicsit a maga szempontjából, a maga élethelyzetéből közelít ehhez a kérdéshez. Sajnos az a helyzet, hogy hiába vagyunk túl egy véres és borzalmas XX. századon, hiába hitték sokan azt, hogy ezt az egész kérdést már magunk mögött tudhatjuk és koncentrálhatunk a mindennapi életünkre

– mondta a honvédelmi miniszter, majd hozzátette, hogy a háború veszélye itt lebeg a fejünk felett, ezért a békéért közösen kell megtenni mindent és ennek a legjobb módja az ilyen gyűléseken való megjelenés, a beszédek meghallgatása és utána az ehhez kapcsolódóan a politikai akciók végrehajtása.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Háború vagy béke, biztonság vagy bizonytalanság

A honvédelmi miniszter elmondta, hogy Magyarországon a választások előtt letisztulnak a dolgok.

Vagyunk mi. Az a kormány, ami a háború kitörése óta folyamatosan minden megtesz annak érdekében, hogy ne sodródjon bele Magyarország ebbe a háborúba. És van az ellenzékünk, amely tagja annak az Európai Uniós Néppártnak, amely a legfőbb támogatója, előmozdítója és tolója a háborúnak

– fogalmazott Szalay-Bobrovinczky Kristóf, aki azt is elmondta, hogy az ellenzék a háború előkészítésén és annak folytatásán dolgozik. Ezt érdemes odafigyelni és észrevenni ezt, mert az összes többi az duma. Abban nagyon nagy az ellenfél, mi a tettek emberei vagyunk, cselekszünk, védjük a magyarokat.