Vádemelési javaslatot tett Ruszin-Szendi Romulusz ellen a rendőrség

Ruszin-Szendi Romulusz
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 17:02
Tisza Pártvádemelés
Magyar Péter embere most garázdaság miatt kerülhet a bíróság elé.

Garázdaság miatt vádemelési javaslatot tesz Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője ellen a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság – közölte a főkapitányság a rendőrség honlapján. A közlemény szerint „Dr. R.-Sz. Romulusz egy munkáját végző újságíróval szemben lépett fel erőszakosan”.

Magyar Péter embere, aki a garázdaság gyanúsítottja, 2025. szeptember 7-én, egy kötcsei nyilvános politikai rendezvényhez vezető úton tanúsított kihívóan közösségellenes magatartást, vagyis meglökött egy újságírót – írják, hozzátéve: az 52 éves budapesti lakos a rendelkezésre álló személyi és tárgyi bizonyítékok ellenére a gyanúsítással szemben panasszal élt, vallomást nem tett.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a nyomozást befejezte, az iratokat vádemelési javaslattal küldte meg az ügyészségnek

– emelték ki.

Ismeretes: nemcsak a fegyverügye, hanem erőszakos viselkedése miatt is bajba kerülhet Ruszin-Szendi Romulusz, amennyiben bíróság elé kell állnia. Magyar Péter emberét ugyanis még Kötcsén a Mandiner riportere kérdezte a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről, azonban a baloldali párt szakértője válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
