Ruszin-Szendi bélbajos kutyákhoz hasonlította '56 hőseit - meggyalázta a forradalom harcosait

Ruszin-Szendi bélbajos kutyákhoz hasonlította 1956 hősi halottait! - vette észre a Tűzfalcsoport. Így gyalázta Magyar Péter embere az 1956-os forradalmárok emlékét, akik szembe szálltak a vörös hadsereggel bélbajos kutyákhoz hasonlította őket. Szerinte a szovjet csapatok úgy mentek át rajtuk
"mint, majonézes tej a kutyán."
Ruszin-Szendi Romulusz magyar katona, altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka 2021–2023 között. 2025. február 15-e óta folyamatosan, mint Magyar Péter katonai és védelempolitikai tanácsadójaként jelenik meg, a Tisza Párt egyik vezetőjeként rendszeresen járja az országot.
Az egyik ilyen lakossági fórumon Ruszin-Szendi Romulusz, miután lekicsinylő módon beszélt hazánk semlegességi törekvéseiről, meggyalázta az 1956-os forradalom és szabadságharc hősi halottait, akiken szerinte az oroszok úgy mentek át, mint majonézes tej a kutyán.
Toka tábornok ismét csak megmutatta igazi arcát.
(Ripost)
