Orbán Viktor: Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre

Mint arról korábban beszámoltunk, szerdán Orbán Viktor rendkívüli intézkedést jelentett be: a különösen nagy hidegre való tekintettel a kormány januárra rezsistopot vezet be. "Ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költségét a családoktól a kormány átvállalja" - magyarázta a miniszterelnök, aki most Facebook-posztjában kiemelte a döntés kapcsán:

Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre. Kisegítjük a családokat a szélsőséges, hideg időjárás okozta nyomasztó gazdasági teher alól.

"A hideg miatt jelentős januári többlet gázfogyasztás költségeit a kormány átvállalja. Így a hideg január rezsiszámlái nem lesznek magasabbak, mint a decemberi számlák voltak. Ugyanezt tesszük a távhő esetében, és továbbra is biztosítjuk a szociális tűzifát a rászorulók számára.

Veszélyes világban élünk, ezért a biztonság a legfontosabb. Biztonság a nemzetközi politikában, biztonság Magyarországon, biztonság a munkahelyen és biztonság otthon.

Biztonság nélkül nincs fejlődés és nem érhetjük el céljainkat. Se a személyes, se az ország nagy, közös céljait. A Fidesz a biztos választás!" - írta.