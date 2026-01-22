Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Orbán Viktor: Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 07:38
fűtésszámlaOrbán Viktor
Szerdán jelentette be a miniszterelnök a rezsistopot.

Mint arról korábban beszámoltunk, szerdán Orbán Viktor rendkívüli intézkedést jelentett be: a különösen nagy hidegre való tekintettel a kormány januárra rezsistopot vezet be. "Ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költségét a családoktól a kormány átvállalja" - magyarázta a miniszterelnök, aki most Facebook-posztjában kiemelte a döntés kapcsán: 

Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre. Kisegítjük a családokat a szélsőséges, hideg időjárás okozta nyomasztó gazdasági teher alól.

"A hideg miatt jelentős januári többlet gázfogyasztás költségeit a kormány átvállalja. Így a hideg január rezsiszámlái nem lesznek magasabbak, mint a decemberi számlák voltak. Ugyanezt tesszük a távhő esetében, és továbbra is biztosítjuk a szociális tűzifát a rászorulók számára.

Veszélyes világban élünk, ezért a biztonság a legfontosabb. Biztonság a nemzetközi politikában, biztonság Magyarországon, biztonság a munkahelyen és biztonság otthon. 

Biztonság nélkül nincs fejlődés és nem érhetjük el céljainkat. Se a személyes, se az ország nagy, közös céljait. A Fidesz a biztos választás!" - írta.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
