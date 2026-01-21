Így támadja folyamatosan a baloldal a rezsicsökkentést - leleplező videó

A hazai baloldal, élén a Tisza Párt és DK folyamatosan kritizálják és támadják a rezsicsökkentést, ami több millió magyar családnak spórol havonta több ezer vagy több tízezer forintot. A hivatalos statisztikák kivétel nélkül azt mutatják, hogy egész Európában Magyarországon fizetik az emberek a legalacsonyabb gáz- és áramszámlát, a baloldal mégis azonnal megszüntetné.

Magyar Péter és a Tisza Párt szerint a rezsicsökkentés blöff. De akkor miért a magyarok fizetik mégis a legkevesebb rezsit egész Európában?

A Ripost alábbi videóösszeállítása bemutatja, hogy a Tisza Párt politikusai és szakértői folyamatosan hazudnak a rezsicsökkentésről. Szerintük az egész csak blöff, átverés, azt azonban nem tudják mivel magyarázni, hogy akkor miért a magyarok fizetik mégis a legkevesebb rezsit egész Európában.

Magyar Péter embere lemondana az olcsó orosz gázról

Magyar Péter legújabb gazdaságpolitikusa is elvenné a családoktól a rezsicsökkentést, így teljesítené Brüsszel követelését! Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságstratégiai és energetikai programvezetője hétfőn az ATV-nek adott interjúban közölte, Magyarország 2027 után leválasztható lesz az orosz energiaforrásokról, a gázról és az olajról. Egy ilyen lépés azonban véget vetne a jelenlegi rezsicsökkentésnek.

A korábbi Shell-alelnök szavai egybecsengenek azzal a brüsszeli követeléssel, amely szerint az Európai Unió 2027-től teljes tiltást akar bevezetni az orosz energiahordozókra. Mint korábban írtuk, a tilalmat a magyar vétó lehetőséget elkerülve kereskedelempolitikai döntésként hozták meg.

Kapitány István bejelentése nyilvánvalóvá teszi, hogy a Tisza átemelte programjába Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését.

Az intézkedés súlyos következményekkel járna: Magyarország kevesebb olajat tudna vásárolni, ami a benzin literenkénti árát 1026 forintra, a gázolajét pedig 1051 forintra növelné a Századvég szerint. Az orosz gáz kiesése három és félszeresére növelné a magyar családok rezsiszámláit, ami évente mintegy fél millió forint többletköltséget okozna egy átlagos háztartásnak.

Lázár János: Putyin 30 százalék kedvezményt ad

Lázár János kedden Csepelen tartott Lázárinfót, ahol természetesen szintén szóba került a rezsicsökkentés kérdése is. A miniszter gyorsan tiszta vizet öntött a pohárba. Elmondta: Vlagyimir Putyin 30 százalék kedvezményt ad a gázra. Ha erről lemondanánk, és Amerikától vennénk a jövőben gázt, az sokkal drágább lenne.