Gulyás Gergely a januári rezsistopról: Az a célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetni

A tegnapi kormányülésen leghosszabban a januári hideg miatt előállt helyzetről volt szó - jelezte a mai Kormányinfó elején Gulyás Gergely.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a tájékoztatón megköszönte a rendőrök, honvédek, katasztrófavédelemben, büntetésvégrehajtásban dolgozóknak, hogy a hóhelyzetben fennmaradt az ország működőképessége.
A nagy hideg másik következménye, hogy a több fűtés miatt magasabbak lennének a rezsiszámlák is. 15 éve nem volt ennyire hideg itthon, a kormány úgy döntött, hogy a magyar családokat és a magyar fogyasztókat meg kell óvni a többletköltségektől.
Az a célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetni
– jelentette ki a miniszter.
Ennek a célkitűzésnek a megvalósítására Lantos Csaba vezetésével egy munkacsoport jött létre, egy héten belül pedig konkrét javaslatot tesz majd a kormány.
Van, aki árammal, gázzal vagy távhővel fűt, a számlázási rendszerek is eltérnek, ebben segít a munkacsoport
– jelentette be Gulyás Gergely, aki ezt követően kiemelte, részletes megoldásról a jövő héten tud tájékoztatni majd.
Felhatalmazást adott a kormány a miniszterelnöknek a béketanácsban való részvételre, az ezzel kapcsolatos kormányhatározat pedig már elérhető.
A miniszter tisztázta: semmilyen fizetési kötelességgel nem jár a béketanácsban való részvétel. Megjegyezte, a világpolitika ma két részre oszlik, egyik fele a békét szeretné megteremteni, míg a másik fele, élén az Európai Unióval a háború meghosszabbítását szolgálja.
Úgy fogalmazott, a kormány meggyőződése az, hogy nem akarunk többet fizetni gázért és benzinért, nem akarjuk Ukrajnát finanszírozni sem. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar baloldal fontos dolgokban nem képes Brüsszelnek nemet mondani: részben elvi elkötelezettségből, részben anyagi és politikai okok miatt, ezért szuverén politikára csak a kormány politikájától várhatunk, erről szól a nemzeti petíció is.
A nemzeti petíció kapcsán elmondta, hamarosan elkezdődik a kézbesítés, ez azért szükséges, mert Európa továbbra is úgy gondolja, hogy a háborút Európának kell megfinanszírozza. 193 millárd eurót már elküldtek, további 90 milliárdot tegnap szavaztak meg, de további 800 milliárd dollárt kérnek a következő tíz évre.
Ezután Vitályos Eszter kormányszóvivő kiemelte, egy hét alatt 10 milliárd forintnyi beruházás érkezett, majd felsorolta az elmúlt időszak legfontosabb fejlesztéseit.
