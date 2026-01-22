Gulyás Gergely a januári rezsistopról: Az a célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetni

A tegnapi kormányülésen leghosszabban a januári hideg miatt előállt helyzetről volt szó - jelezte a mai Kormányinfó elején Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. január 22-én Fotó: Máthé Zoltán

Januári rezsistop

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a tájékoztatón megköszönte a rendőrök, honvédek, katasztrófavédelemben, büntetésvégrehajtásban dolgozóknak, hogy a hóhelyzetben fennmaradt az ország működőképessége.

A nagy hideg másik következménye, hogy a több fűtés miatt magasabbak lennének a rezsiszámlák is. 15 éve nem volt ennyire hideg itthon, a kormány úgy döntött, hogy a magyar családokat és a magyar fogyasztókat meg kell óvni a többletköltségektől.

Az a célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetni

– jelentette ki a miniszter.

Ennek a célkitűzésnek a megvalósítására Lantos Csaba vezetésével egy munkacsoport jött létre, egy héten belül pedig konkrét javaslatot tesz majd a kormány.

Van, aki árammal, gázzal vagy távhővel fűt, a számlázási rendszerek is eltérnek, ebben segít a munkacsoport

– jelentette be Gulyás Gergely, aki ezt követően kiemelte, részletes megoldásról a jövő héten tud tájékoztatni majd.