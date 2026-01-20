Radics Béla: Tele a gatya, srácok?

Radics Béla Facebook-videóban számolt be arról, hogy Magyar Péterék videóban szálltak bele. "Tele a gatya, srácok?" - tette fel a kérdést, majd hozzátette, nem lehet megfélemlíteni.

Hát mi sem szebb bizonyíték ez arra vonatkozóan, hogy vezetünk. Zuglói választókörzetet igenis vissza fogjuk hódítani, meg fogjuk nyerni.

- fogalmazott Radics Béla, hozzátéve, mindig ki fog állni a budapestiek véleménye mellett.

És hogyha már Magyar Péter így szóba hozta azt, hogy nekem meg kéne szüntetni képviselőjelölti tevékenységemet, hát szüntesse meg az, aki egy köztörvényes bűncselekményt követett el, aki telefont lopott, aki bennfentes kereskedelemmel lett gyanúsítva, és utána rohant Brüsszelbe a főnökeihez, hogy bevédjék a mentelmi jogát

- tette hozzá és elmondta, talán pont az ilyen leleplezései miatt támadják.