Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-7°C Székesfehérvár

Ernő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Ez az igazi biztonság!” – Rába Tímea elmondta véleményét az édesanyák szja-mentességéről

Rába Tímea
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 08:50 / FRISSÍTÉS: 2026. január 12. 08:52
szja-mentességcsalád
Rába Tímea a chatcsatornáján osztott meg egy videót a témáról.

Az egykori modell-műsorvezető, Rába Tímea a saját chatcsatornáján mondta el a véleményét egy videóban az szja-mentességről, és a családbarát intézkedésekről.

Rába Tímea csatlakozott a Digitális Polgári Körhöz
Rába Tímea

Sziasztok!

Szeretnék elmesélni nektek egy történetet. Ma felhívott az egyik barátnőm, és elmesélte, hogy három hónappal ezelőtt mennyire irigyelt engem, hogy szja-mentes lettem, mert hogy három gyermek édesanyja vagyok. Most boldogan újságolta, hogy január elsejétől ő is szja-mentes lett, mivel két gyermek anyukája. Ez az igazi biztonság! Ez a hétköznapok biztonsága. A családok és az anyák megbecsülése. Mert a tettek számítanak, nem az ígéretek

– mondta Rába Tímea a videóban.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu