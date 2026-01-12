„Ez az igazi biztonság!” – Rába Tímea elmondta véleményét az édesanyák szja-mentességéről

Az egykori modell-műsorvezető, Rába Tímea a saját chatcsatornáján mondta el a véleményét egy videóban az szja-mentességről, és a családbarát intézkedésekről.
Sziasztok!
Szeretnék elmesélni nektek egy történetet. Ma felhívott az egyik barátnőm, és elmesélte, hogy három hónappal ezelőtt mennyire irigyelt engem, hogy szja-mentes lettem, mert hogy három gyermek édesanyja vagyok. Most boldogan újságolta, hogy január elsejétől ő is szja-mentes lett, mivel két gyermek anyukája. Ez az igazi biztonság! Ez a hétköznapok biztonsága. A családok és az anyák megbecsülése. Mert a tettek számítanak, nem az ígéretek
– mondta Rába Tímea a videóban.
