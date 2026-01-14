Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Petíció elindítását jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 19:53
Videón közölte a részleteket a miniszterelnök.

A "brüsszeli háborús terv" finanszírozása elleni petíció elindítását jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szerdán, a Facebook-oldalára feltöltött videójában - írja az MTI.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus
Orbán Viktor Fotó: MW

A kormányfő a videóban beszámolt arról, hogy a szerdai kormányülésen meghallgatták a témában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter beszámolóját. 

Ukrajna ugyanis 800 milliárd dollárt követel Európától a következő tíz évre, ezt a brüsszeliek pedig a tagállamoktól akarják elvenni, így tőlünk, magyaroktól is

- fűzte hozzá.

A miniszterelnök tudatta, a kormányülésen egyetértettek abban, hogy "a brüsszeli követeléseket el kell utasítanunk, nem akarunk fizetni a háborúért, nem akarjuk fizetni az ukránok rezsijét és nem akarjuk fizetni a háború miatt elszabadult energiaárakat se".

Hozzátette: "ha beadnánk a derekunkat", akkor a következő tíz évünk nem a magyar családokról, hanem "a brüsszeli hadisarcról" szólna.

Ezt nem engedhetjük

- emelte ki a kormányfő. Orbán Viktor bejelentette: ezért úgy döntöttek, petíciót indítanak.

– Számítunk minden magyar ember támogatására, együtt akarjuk megüzenni Brüsszelnek, ránk ne számítsanak, mi nem fizetünk - mondta.

 

