Nézőpont Intézet: egyre többen számítanak Orbán Viktor választási győzelmére

A Magyar Nemzet írja, hogy a Nézőpont Intézet friss közvélemény-kutatása alapján egyre több jel utal arra, hogy már a Tisza Párt környékén sem hisznek Magyar Péter választási győzelmében, ugyanis már az ellenzékhez köthető kutatóintézetek is egyre óvatosabban nyilatkoznak a kérdésben, és a Tisza holdudvarában is megkezdődött a nyilvánosság felkészítése az ellenzéki vészforgatókönyvre azzal, hogy már előre választási csalással vádolják meg a kormánypártokat.
Megalapozott az ellenzéki elbizonytalanodás, ugyanis a Nézőpont Intézet múlt heti közvélemény-kutatásának eredményei szerint tavaly novemberhez képest 50 százalékról 53 százalékra nőtt a teljes népességben azok aránya, akik szerint ismét Orbán Viktor nyeri a következő országgyűlési választást, miközben egy százalékponttal kevesebben gondolják ugyanezt Magyar Péterről – ráadásul csökkenni látszik a kérdésben bizonytalanok aránya is.
A Fidesz stabilizálta előnyét a Tisza Párttal szemben, így nem meglepő, hogy a választáshoz közeledve egyre többen számítanak Orbán Viktor győzelmére.
