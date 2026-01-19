Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-6°C Székesfehérvár

Márió, Sára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nézőpont Intézet: egyre többen számítanak Orbán Viktor választási győzelmére

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 06:43
választásNézőpont Intézet
A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából kiderül, hogy emelkedett azok aránya Magyarországon, akik Orbán Viktor győzelmére számítanak az április 12-i országgyűlési választáson.

A Magyar Nemzet írja, hogy a Nézőpont Intézet friss közvélemény-kutatása alapján egyre több jel utal arra, hogy már a Tisza Párt környékén sem hisznek Magyar Péter választási győzelmében, ugyanis már az ellenzékhez köthető kutatóintézetek is egyre óvatosabban nyilatkoznak a kérdésben, és a Tisza holdudvarában is megkezdődött a nyilvánosság felkészítése az ellenzéki vészforgatókönyvre azzal, hogy már előre választási csalással vádolják meg a kormánypártokat.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus
Orbán Viktor

Megalapozott az ellenzéki elbizonytalanodás, ugyanis a Nézőpont Intézet múlt heti közvélemény-kutatásának eredményei szerint tavaly novemberhez képest 50 százalékról 53 százalékra nőtt a teljes népességben azok aránya, akik szerint ismét Orbán Viktor nyeri a következő országgyűlési választást, miközben egy százalékponttal kevesebben gondolják ugyanezt Magyar Péterről – ráadásul csökkenni látszik a kérdésben bizonytalanok aránya is.

Fotó: Nézőpont Intézet

A Fidesz stabilizálta előnyét a Tisza Párttal szemben, így nem meglepő, hogy a választáshoz közeledve egyre többen számítanak Orbán Viktor győzelmére.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu