Orbán Viktor: Tisztelet a hősöknek!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 16:09 / FRISSÍTÉS: 2026. január 12. 16:09
Orbán Viktor a doni hősök előtt hajtott fejet.
"A mai napon a doni hősökre emlékezünk. Apákra és fiaikra, akik életüket adták a hazájukért, egy olyan háborúban, amit nem mi kezdtünk és amiből a magyar államnak nem volt elég ereje kimaradni" - írta hétfő délután a Facebook-oldalán Orbán Viktor.

A doni hősök előtt tisztelgett Orbán Viktor / Fotó: MW

A leckét megtanultuk. Magyarország soha többet nem mehet háborúba idegen érdekek szolgálatában!  Szerencsére ma már van erőnk és van módunk nemet mondani. Csak annyi a dolgunk, hogy a biztosat válasszuk. Tisztelet a hősöknek!

- tette hozzá a kormányfő.

 

