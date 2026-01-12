Orbán Viktor: Tisztelet a hősöknek!

"A mai napon a doni hősökre emlékezünk. Apákra és fiaikra, akik életüket adták a hazájukért, egy olyan háborúban, amit nem mi kezdtünk és amiből a magyar államnak nem volt elég ereje kimaradni" - írta hétfő délután a Facebook-oldalán Orbán Viktor.

A doni hősök előtt tisztelgett Orbán Viktor / Fotó: MW

Ezt írta Orbán Viktor

A leckét megtanultuk. Magyarország soha többet nem mehet háborúba idegen érdekek szolgálatában! Szerencsére ma már van erőnk és van módunk nemet mondani. Csak annyi a dolgunk, hogy a biztosat válasszuk. Tisztelet a hősöknek!

- tette hozzá a kormányfő.