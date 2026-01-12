Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Orbán Viktor: amit vállalunk, azt meg is tesszük

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 07:20
választásFidesz
Orbán Viktor elárulta, miért biztos választás a Fidesz.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, amiben részletesen leírta, hogy miért biztos választás a Fidesz.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus szelfi vége
Orbán Viktor / Fotó: MW

Miért a biztos választás? Mert 16 éve azt tesszük amit vállalunk. És amit vállalunk, azt meg is tesszük.

2010-ben azt vállaltuk, hogy kivezetjük Magyarországot a pénzügyi válságból, amit a baloldal hozott a nyakunkra. Az eredményt mindenki ismeri: egymillió új munkahely, 13. havi nyugdíj, rezsicsökkentés és emelkedő bérek. 

Aztán azt is vállaltuk, hogy megvédjük Magyarországot a migrációtól. Az eredményt mindenki ismeri: ma Magyarország Európa legbiztonságosabb országa. Megépítettük a határkerítést, és a folyamatos brüsszeli támadások közepette sem engedtünk be egyetlen illegális migránst sem.

De amit ma vállalunk, az mindennél fontosabb. Nem engedjük, hogy Magyarországot háborúba vigyék. Sorskérdés. 

Sőt, azt sem engedjük, hogy az Európát gúzsba kötő brüsszeli háborús tervnek a magyar családok igyák meg a levét. Helyette megyünk tovább a magyar úton, a béke útján. Családtámogatásokkal, 14. havi nyugdíjjal, otthonteremtési programmal. Ahogy eddig, úgy ezután is. Higgadtság a viharban, erő nyomás alatt, biztos a bizonytalanban

– írta Orbán Viktor.

 

